Vaniljen du finner i butikken er noe helt annet enn vanilje

Vanilje er et av verdens mest populære aromaer. Det blir brukt i parfyme, medisiner og ikke minst i mat. Men visste du at det er sjelden det er ekte vanilje i disse produktene?

– Den ekte vaniljen dekker under én prosent av verdensmarkedet, så da må man ha alternativer, forteller kommunikasjonssjef ved Borregaard, Tone Horvei Bredal.

Koker tømmer

Borregaard er den eneste bedriften i verden som lager vaniljesmak av tømmer. De har flere fabrikker, inkludert en i Sarpsborg.

– Det var to tyskere på slutten av 1800-tallet som kom frem til formelen på vanillinmolekylet. Det samme finner man i barken på treet, sier Bredal.

For å få frem vaniljesmaken må tømmeret gjennom mange prosesser. I store maskiner blir tømmeret avbarket og hakket opp til flis – før det kokes i 8-9 timer i siloer. Etter en rekke kompliserte prosesser står man igjen med et høykonsentrert hvitt pulver som dufter sterkt av vaniljesukker.

Vanilje av tømmer og olje

Vanillinmolekylet man finner i tømmer er det samme man finner i vaniljestangen. Dette molekylet finner man også overraskende nok i olje.

VANILLIN: Vanillin er et hvitt pulver som dufter sterkt av søt vanilje. Det er så høykonsentrert at dersom du hadde stikket tungen din i dette ville alt du spiste de neste dagene smakt vanilje. Foto: Marit Eide / Matkontrollen

– 90 prosent av all vanillinen som blir produsert kommer fra olje i Nordsjøen. Vår produksjon fra tømmer dekker omtrent åtte prosent, sier Bredal.

Bredal forteller at de fleste vaniljeproduktene man kjøper i dag inneholder vanillin, enten fra tømmer eller olje.

Om man ønsker å finne ut om et produkt inneholder ekte vanilje må man sjekke ingredienslista, men det er lett å la seg forvirre. Gro Ånestad Rimstad, Fagleder Matregulatorisk ved Tine, forklarer forskjellen på de ulike begrepene.

– Når det bare står aroma i ingredienslisten inneholder produktet ikke ekte vanilje, men den inneholder en aroma som gir vaniljesmak, altså vanillin, sier hun.

Bruker både ekte vanilje og vanillin

Om det står «vaniljeekstrakt» inneholder produktet ekte vanilje. Vaniljeekstrakt er uttrekk fra frøstengelen til vaniljeorkideen. Tine velger ofte å bruke en blanding av vaniljeekstrakt og vanillin.

AROMATISK: En vaniljestang har et mer kompleks smaksmønster enn vanillin. Dyrking og modningsmetoder har mye å si for smaken. Foto: Marit Eide / Matkontrollen

– Vi tilsetter litt aroma, altså litt vanillin i våre produkt. Det er fordi vaniljeekstrakt kommer fra vaniljefrøstengelen, og det er et naturprodukt som på grunn av høsting og dyrking kan ha ulike smaksprofiler fra år til år.

– Så for å sikre at produktene har en lik smak hver gang du kjøper det velger vi i Tine å tilsette litt vanillin for å gi en konstant og jevn smak, sier Rimstad.