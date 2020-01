Lungeviruset, som skal ha brutt ut på et dyremarked i den kinesiske byen Wuhan, har til nå rammet 571 mennesker og ført til 17 dødsfall, ifølge kinesiske myndigheter.

GAVI-sjef Seth Berkley sier det vil «ta måneder før de første kliniske testene kan begynne, og minst et år før vaksinen muligens kan være tilgjengelig for allmenn bruk».

– Den gode nyheten er at forskere allerede har sekvensert virusets genom, noe som har ført til at flere grupper nå har begynt arbeidet med en vaksine, sier Berkley.

Vaksiner mot coronavirus er også langt enklere å framstille enn vaksiner mot sykdommer som for eksempel malaria eller hiv, legger han til.

For å få bukt med sykdommen er all tog- og flytrafikk til Wuhan, en by med rundt 11 millioner innbyggere, innstilt. Det samme gjelder kollektivtrafikken i byen.

Coronaviruset er påvist i Japan, Filippinene, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og USA. Viruset er også påvist i Hongkong og Macau.

WHO var onsdag samlet til krisemøte om situasjonen, men erklærer foreløpig ikke krise. Den avgjørelsen kan komme på torsdag, melder nyhetsbyrået Reuters.