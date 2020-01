Det hører med til sjeldenhetene at en fotballspiller som scorer hat trick i en seriekamp, må ta plass på benken i den neste. Men journalister som følger Borussia Dortmund tett mener det kan skje når klubben i morgen tar i mot Köln på hjemmebane.

Daniel Theweleit, som skriver for Frankfurter Allgemeine, viser til at Favre ofte er forsiktig med å bruke unge spillere som han henter til klubben.

– Det var det samme med Jadon Sancho. Det første halvåret spilte han omtrent ikke. I Bundesliga er hver eneste kamp veldig intensiv, og Haaland har en ung kropp som må matches forsiktig. Jeg tror ikke han starter mot Köln, sier Theweleit.

Sascha Bacinski dekker Borussia Dortmund for Sky Sport News. Han slår ut med armene på spørsmål om Haalands mulighet for en umiddelbar plass i startelleveren.

– Det er helt åpent, mener han.

– Må trene mer utholdenhet

Trener Lucien Favre sier han er usikker på når Haaland får sin første start foran hjemmefansen i den gule veggen.

– Jeg vet ikke. Vi må se det an, men det er en mulighet for at han starter, sier Favre. TV 2 spurte under gårsdagens pressekonferanse om det blir vanskeligere å gi ham disse pausene etter hattricket, og særlig om suksessen skulle fortsette.

– Jeg forstår spørsmålet. Erling trente ingenting fra 10. desember til slutten av desember. Etter gikk han 4-5 dager på treningsleiren uten å trene. Da må han få tid til å bygge opp igjen grunnleggende utholdenhet. Ellers vil formen gå opp og ned.

Mangler treningsgrunnlag

Haaland var småskadet da han kom til Dortmund, og trente ikke med klubben de første dagene. Han ble også holdt på benken i bortimot en time mot Augsburg, da Favre skjønte at han måtte slippe løs giganten fra Bryne.

Sveitseren har tidligere gitt uttrykk for at spilletiden i perioder vil bli begrenset for tenåringen. Da overgangen var klar, uttrykte han sin begeistring, men:

– Det er klart han kan ikke spille alle kampene. Man må gi en 19-åring pauser. Der må vi bare tilpasse oss.

Journalist Jürgen Koers i Ruhr Nachrichten, tror uansett at mottakelsen av nordmannen vil bli overveldende.

– Fansen har lengtet siden overgangen ble klar. Jeg tror det vil være bannere som ønsker ham varmt velkommen uansett om han starter eller ikke, sier han.

Usikker på laguttaket

Dortmund har flere spillere på skadelisten før møtet med Köln i morgen. Danske Thomas Delaney franskmannen Dan-Axel Zagadou blir ikke med i troppen, ifølge Favre.

Fra før er det klart at mannen som opprinnelig var tiltenkt spissrollen i Borussia Dortmund, men som har slitt voldsomt det siste året, Paco Alcácer, er på vei bort fra klubben. Bild skriver at en overgang til spansk fotball foreløpig har strandet fordi Dortmund ikke er fornøyd med budene som har kommet.

Både Valencia, Atletico Madrid og Sevilla har vært nevnt som neste stoppested for den tidligere Barcelona-spilleren. Ifølge Bild ønsker spanjolene bare å leie spilleren, mens Dortmund vil selge Alcácer. Pris: 30 millioner euro.