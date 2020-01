Tottenham er fremdeles på spissjakt i Harry Kanes skadefravær. AS skriver at Real Sociedad-spiss Willian José er svært nær en overgang. Martin Ødegaards lagkompis kommer til London innen torsdag morgen og er klar til å signere for Spurs. José har scoret åtte mål for La Real og regnes som en av lagets viktigste spillere.

Sky Sports hevder at seks Premier League-klubber ønsker å hente Danny Rose, som står uten kontrakt neste sesong.

Chelsea er også ute etter å forsterke seg på spissplassen. The Times skriver at London-klubben har lagt inn et tilbud til PSG om å få låne Edinson Cavani ut sesongen. Uruguayaneren er også sterkt koblet til Atlético Madrid. Faren til Cavani skal ha uttalt at sønnen ønsker å slutte seg til Diego Simeones mannskap.

Mykola Matviyenko fra Sjakthar Donetsk kan være på vei til Arsenal. Ifølge Football London skal midtstopperens representanter være i forhandlinger med Arsenal.

Dani Ceballos forsøker å komme seg bort fra Arsenal før låneavtalen opphører, det skriver Carrusel Deportivo.

Goal skriver at Manchester United-talent Tahith Chong er på vei bort fra klubben. 20-åringens agent sier at han må tenke på spillerens beste og at det er tid for å se etter «en klubb som har en god plan for ham».

The Sun hevder at Leicester vil legge inn et bud på Southamptons danske midtstopper Jannik Vestergaard på rundt 175 millioner kroner.

West Ham øyner et kjøp av Bournemouth-kant Ryan Fraser, skriver Mirror. Også Arsenal og Liverpool er tidligere blitt koblet til forrige sesongs assistmaskin. Hammers ser også på muligheten for å hente Dimitri Payet tilbake til klubben, skriver L'Equipe.

Daily Star skriver at Everton fremdeles har den brasilianske angriperen Everton Soares på radaren.

I likhet med Tottenham trenger Barcelona å dekke tomrommet som er etterlatt av en skadet stjernespiss. For med Luis Suárez ute har Barca behov for forsterkninger. Sport melder at Valencias Rodrigo nærmer seg en avtale med Barcelona, som også har sett på mulighetene for å hente Pierre-Emerick Aubameyang og Timo Werner.