En tapt sak for demokratene?

President Donald Trump blir ikke dømt og avsatt. Etter alle solemerker overlever han riksrettssaken og vil være USAs president i ett år til – minst. Så hvorfor gjør demokratene dette? Kaster de ikke bare vekk Senatets dyrebare tid, når de fleste likevel føler seg sikre på utfallet?

Nå er det jo slik med Donald Trump at man aldri kan være sikker på noe. Noen grove feilsteg fra presidenten selv, kan få republikanerne til å vende ham ryggen. Mange av dem er på valg til høsten, og må kunne forsvare sin dom over Trump. Men, med mindre han insisterer på selv å vitne under ed, blir nok støtten stående.

Velgernes dom

Demokratenes største håp, er nok at riksrettssaken vil svekke president Trump i så stor grad at han rett og slett ikke er valgbar nok når amerikanerne går til urnene for å avgjøre om han skal få fornyet tillit om litt over ni måneder.

Tirsdag ble det klart at republikanerne i senatet lojalt følger partiets linje. Ikke en eneste av dem mente at det var nødvendig å føre vitner eller få tilgang til dokumenter som kan kaste lys over anklagene mot Trump. Men, dette kan snu i løpet av de neste dagene. Et par av dem har antydet det.

Onsdag leverte demokratenes aktorat en overbevisende rekke argumenter for at Donald Trump har misbrukt sin makt i et forsøk på å sikre seg seier i det kommende valget. Mange har kritisert demokratene og sagt at det er velgerne som bør få bestemme over Trumps skjebne. Det er likevel ikke så lenge igjen til de skal si sitt.

Haster med å fjerne Trump

Demokratene derimot peker på at det er to grunner til at presidenten bør avsettes så snart som mulig. Den ene er at han utgjør en fare for nasjonens sikkerhet ved å svikte allierte og styrke USAs fiender som Russland. Og så er det dette med valgjuks. Presidentens forsøk på å få en utenlandsk makt til å sette i gang etterforskning mot hans politiske motstander, Joe Biden, blir pekt på som et forsøk på nettopp det.

Hva vet vi så om Donald Trumps handlinger? Vi vet at han har bedt Ukraina om å etterforske Joe Biden. Dette vet vi fordi en rekke vitner har stått frem og fortalt at han holdt tilbake militær bistand til Ukraina for å presse den ukrainske presidenten til å offentliggjøre at de hadde satt i gang etterforskning av Biden.

Og, ikke minst fordi president Trump, på plenen foran Det hvite hus, så inn i TV-kameraene og ba Ukraina sette i gang en etterforskning. Ikke ulikt det kandidat Trump gjorde da han i 2016 ba Russland hacke Hillary Clintons server (russerne fulgte oppfordringen).