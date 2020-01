Mandag denne uken ble politiet i Phoenix, Arizona tilkalt etter de fikk melding om en ordensforstyrrelse.

Da politiet ankom stedet, møtte de et par og en slektning av paret. Inne i stuen fant patruljen tre bevisstløse barn.

Innrømmet å ha drept dem

Til tross for livreddende førstehjelp på stedet, ble de tre barna erklært døde på stedet.

Barna, en gutt og to jenter, var mellom syv måneder og tre år gamle.

Moren innrømmet selv overfor politiet å ha kvelt og drept barna. Hun er nå siktet for drap.

Ifølge rettspapirer fortalte moren, 22 år gamle Rachel Henry, at de hadde vært syke, og at hun la dem på sofaen, slik at det skulle se ut som at de sov etter at de døde, skriver ABC15.

– Vi er sikre i vår sak på at hun er ansvarlig før at de er døde, sier sersjant Mercedes Fortune i politiet til CBS News.



– Traumatisk

Talsperson i det lokale brannvesenet, Rob McDade, omtaler hendelsen som traumatisk, og at de derfor avsluttet skiftet til de som rykket ut én dag tidligere enn planlagt.

– Unge som har mistet livet sitt er en av de mest krevende oppdragene politi og brannvesen rykker ut på, sier sersjant Fortune hos politiet til ABC 15.

Ifølge påtalemyndigheten har Henry slitt med narkotikaproblemer, og hun er tidligere blitt fratatt barna som følge av dette, men hun skal ikke ha vært ruset da drapene skjedde.

I etterkant av barnas død er det satt opp en minnesmarkering i nærheten av huset.