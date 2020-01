– Brannvesenet i New South Wales undersøker alvorlige meldinger som omhandler et fly sør i New South Wales i ettermiddag. Kontakten med et stort brannfly har blitt brutt, skriver australsk brannvesen på Twitter.

I en pressemelding skriver de at mannskap på bakken skal ha sett flyet styrte.

Flyet, av typen Hercules C-130, forsvant plutselig fra radaren rett sør for Canberra, skriver australske ABC.

Flyet har arbeidet med å slukke brannene som har herjet i landet siden september.

– En rekke helikopter er i området og søker, uttaler brannvesenet.

I 2017 investerte de lokale myndighetene i New South Wales i tre store brannfly, som har kapasitet til å dumpe 15.000 liter vann eller brannhemmende middel om gangen, skriver australske ABC.

The Australian Transport Safety Bureau, den australske etaten som har ansvar for å etterforske trafikkulykker, skriver på Twitter at de er informert om den mulige flystyrten, men at de ikke har noe mer informasjon per nå.

Stedet hvor det søkes etter flyet er under krisetilstand, med stor fare som følge av branner.