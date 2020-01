Tirsdag startet riksrettssaken mot USAs president Donald Trump, som omhandler anklager om maktmisbrukt og for å ha forsøkt å hindre Kongressens etterforskning av dette.

Etter en lang tirsdag mange avstemminger og krangler om spillereglene, startet aktor, demokratlederen Adam Schiff, sin prosedyre onsdag.

Trøtte senatorer

Natt til torsdag pågår prosessen fortsatt, og for mange av senatorene, som skal være dommerne i saken, virker de lange dagene og mengden detaljer å være meget trøttende.

Ifølge nyhetsbyrået AP har mange av dem begynte å bryte flere av sedvanene og reglene man benytter i kammeret, og virker å både være trøtte og kjede seg.

Blant annet er en av demokratene på bakerste rad observert der han brukte armen sin som pute, og dekket for øynene sine. Slik skal han ha blitt sittende i rundt en halvtime. Flere har også fnyst i vantro av aktor Adam Schiff da han sa at han «kun skulle snakke i ti minutter».

Tomme seter

Da en av de ferskere medlemmene i aktoratet, Jason Crow, skulle holde et innlegg, stakk flere av senatorene av, inn mot rommet hvor mobiltelefonene deres blir oppbevart.

– Jeg ser medlemmer bevege seg og ta pause, sa han midt i innlegget sitt.

Selv om han opplyste om at han hadde et kvarter igjen, var ti av setene i salen da tomme.

Ifølge nyhetsbyrået begynte senatorene å bli synlige trøtte av seansen allerede tirsdag, og det har blitt observert både gjesping, snackspauser, tyggegummi-tygging og forsøk på å få seg en liten hvil på øyet gjennom dagen.

Ifølge reglene er det forbudt å ta med elektronikk inn i Senatet under riksrettssaken. Til tross for dette måtte en flau republikaner kjapt skru av lyden på mobilen sin da den plutselig ringte, skriver The Washington Post.

Ifølge avisen kan man straffes med fengsel ved brudd på denne regelen. Det er ikke klart hvorvidt Senatet vil reagere på regelbruddet.

– Grusom kaffe

Republikaneren Bill Cassidy legger noe av skylden på kaffen.

– Det er kaffe her, men det er grusom kaffe. Jeg hadde ikke ønsket den til noen, utenom en demokrat da, sier han, og legger til at det var en spøk.

Forøvrig får ikke senatorene ikke lov til å ta med seg kaffen inn i salen. Det er kun vann og melk som er tillatt, ifølge senatets retningslinjer.

Til AP sier senatoren Mike Rounds at det så langt har vært lite nytt.

– Det er mye repetisjon av ting vi har hørt før, sier han.