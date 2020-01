Det er Frps stortingsrepresentanter Jon Helgheim, Christian Tybring-Gjedde og Tor André Johnsen som åpner døra for Senterpartiet. Samtidig åpner de også for å vrake Venstre og KrF som framtidige regjeringspartnere, skriver Klassekampen.

Tybring-Gjedde mener Frp bør ha ambisjoner om regjeringsmakt etter stortingsvalget i 2021.

– Og jeg syns vi skal forsøke å tilnærme oss Sp, sier Tybring-Gjedde til avisen.

Neste uke samles Frps sentralstyre for å starte arbeidet med å meisle ut en framtidig strategi for partiet, som mandag gikk ut av regjeringen. Tybring-Gjedde, som av medlem av sentralstyret, sier at Sp-samarbeid vil være hans råd inn i det arbeidet.

Han mener også Høyre burde kunne trives i en regjering med Frp og Sp.

Jon Helgheim trekker fram synet på nasjonal kontroll og klima- og miljøpolitikk som saker partiene kan finne sammen.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad avfeier frieriet, selv om hun erkjenner at de to partiene er enig i enkeltsaker som rovdyr og pels.

– Å tenke seg at Sp skal i regjeringssamarbeid med Høyre og Frp, som har sentralisert Norge og økt forskjellene, er helt uaktuelt, sier hun.