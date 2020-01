Landslagssjef Christian Berge kunne hvile sine viktigste spillere i onsdagens kamp mot Slovenia, og erstatterne leverte varene med to poeng og gruppeseieren i hovedrunden.

Dermed blir det Kroatia i semifinalen, noe TV 2s håndballekspert Bent Svele mener er en bedre motstander enn Spania for Norge.

– Statistisk sett er det lenge, lenge, lenge siden Norge har slått et spansk lag. Jeg tror Kroatia passer bedre. De har et dårligere målvaktspar, og jeg tror Norges spill med den verktøykassen de sitter med nå skal greie å utfordre det utgrupperte forsvaret til kroatene, så jeg synes det passer Norge bedre å møte Spania enn Kroatia, sier han.

Da gruppeseieren ble sikret, virket spillerne helt likegyldig til hvem de møter i semifinalen. Også før det ble klart at Kroatia var motstander i Stockholm gikk fraser som «ett fett» og «hipp som happ» igjen blant de norske spillerne.

Berge: – Det er noe dere prater om

Christian Berge nekter å gå med på at det var et kinderegg for Norge med seier, hvilte spillere – og Kroatia som neste hinder – i kampen mot Slovenia.

– Det spiller ikke noen rolle for oss. Vi kunne like gjerne fått Spania. Begge to er klasselag. Det ble som det ble. Vi hadde bestemt oss for å vinne denne kampen om vi fikk muligheten til det, og det gjorde vi, sier Berge til TV 2.

Norge har ikke slått Spania siden november 1997. Siden den gang har det gått 17 kamper som har endt med 16 tap og én uavgjort for Norge.

– Den marerittrekken, er det noe bare vi prater om?

– Det er noe dere prater om. Akkurat. Der sa du det, sier Berge muntert.

Noe av det samme gjentok landslagssjefen til en samlet presse.

– Det er dere som driver og snakker om de rekkene der. Det synes jeg er rart. Det laget vi mønstrer nå har spilt mot Spania én gang, og de tapte med ett mål i Bodø i juni. Og vi gjorde ikke en spesielt god kamp, sier Berge.

– Det er mye å forholde seg til

Spanjolene vant den andre gruppen i hovedrunden på bedre målforskjell enn Kroatia etter at lagene spilte 22-22 i gruppefinalen i Wien onsdag.

– Vi må slå alle for å ta gullet til slutt. Det var likegyldig hvem vi møter, sier Sander Sagosen, som forventer at det blir knalltøft mot Kroatia fredag kveld.

– Det blir en krig. Det kommer til å bli 60 minutter med knalltøff håndball. Det er et veldig godt lag med gode enkeltspillere og et 5-1-forsvar vi må se på video. De har lykkes bra med det så langt, men vi har spilt ekstremt bra offensivt og defensivt, så vi skal prøve å finne en løsning på det, sier han.

Christian Berge er enig med sin største stjerne i at det blir en krig på banen.

– Du må stå beintøft bakover og må ha kontringer. De står i 5-1 og 6-0 med defensive toere. Det er mye å forholde seg til, men vi har klart det før, og vi skal se om vi får det til igjen, sier han.

I den andre semifinalen møtes Spania og Slovenia, så det kan likevel fort bli Spania som motstander for Norge i løpet av helgen i Stockholm.