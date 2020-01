Artisten Juice Wrld, eller Jarad Anthony Higgins som er hans ekte navn, hadde akkurat fylt 21 år da han døde etter et anfall på en flyplass i Chicago.

– Rettsmedisinsk avdeling har funnet dødsårsaken til 21 år gamle Jarad A. Higgins. Higgins døde som følge av oksykodon– og kodeinforgiftning, skrev kontorets offisielle Twitter-konto i et innlegg onsdag.

Rapperens karrière hadde akkurat begynt å ta av, og fans over hele verden sørget over tapet.

Debatt om opioider

Dødsfallet skapte også en debatt om det som kalles en opioid-epidemi i USA, skriver ABC News.

Etter dødsfallet fortalte kjæresten hans politiet at han hadde tatt Percocet, som er en type opioider.

Uidentifiserte kilder fortalte TMZ at rapperen hadde svelget flere Percocet-piller før politiets ransaking, muligens som et forsøk på å skjule stoffene for politiet.

Ifølge politiet fikk Juice Wrld motgiften til opioider, Narcan, og ble gjenopplivet etter kort tid. Han døde på sykehuset klokken 15.15 samme dag.

Det pågår fremdeles en stor debatt om opioider i USA, som er smertestillende fremstilt av opium. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) døde mer enn 70.000 personer av en overdose i USA i 2017. 68 prosent av dødsfallene involverte opioider.



Kjent artist

Juice Wrld klatret til toppen av listene i 2018, med låten «Lucid Dreams». Hiten har over 980 millioner streams.

Han gjestet Travis Scotts enorme album «AstroWorld», hvor han sang på låten «No Bystanders».

Sangen hans «All Girls Are the Same» ble en hit da Lil Yachty lagde en remix av den. Låtens suksess fanget oppmerksomheten til plateselskapet Interscope Records, som i ettertid signerte Juice Wrld til en kontrakt på flere millioner dollar.

Artistnavnet hans er angivelig inspirert av Tupac Shakurs opptreden i filmen «Juice» fra 1992.