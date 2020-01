Manchester United gikk på et nytt pinlig tap under Ole Gunnar Solskjær. Det ble et 0-2-tap for Burnley og det første gang laget vinner på Old Trafford siden 1962.

– Det er ikke mye å si annet at det ikke er godt nok. Vi skaper ikke store nok sjanser til å score mål, det er skuffende og vi må bare si at det er en velfortjent Burnley-seier, sier Solskjær til TV 2.

Da kampen nærmet seg slutten kunne man se flere tomme stoler på Old Trafford. Flere supportere var svært misfornøyde da de forlot arenaen før kampen var ferdig.

– Det er vanlig at det når det går dårlig på banen at det er misnøye rundt omkring. Vi konsentrer oss om å bli best mulig på banen og prøver å bli friske til søndagens FA cup-kamp. Det er ikke vits å synes synd på oss selv fordi vi er i en vanskelig situasjon. Vi må bare se videre, sier Manchester United-manageren.

Presset på Solskjær øker og søndag venter en ny utfordring for Manchester United. Da møter de røde djevlene enten Watford eller Tranmere i FA cupens fjerde runde.

– Det er godt det er en kamp igjen. Det er jeg helt sikker på at gutta føler. Det er viktig at de kan takle slike situasjoner, som er ny for mange. Det er mange nye som er i sin første sesong for Manchester United, det er mange unggutter og det er ikke enkelt når man går igjennom sånne perioder. Men når du kommer ut på den andre siden så er man blitt en bedre spiller og en bedre person ut av det, mener Manchester United-manageren.

– Og det regner du med at både du og de klarer?

– Det skal vi klare, sier Solskjær bastant.

Ole Gunnar Solskjær har slitt med at flere spillere er ute med skader. Blant dem er Paul Pogba, Marcus Rashford og Scott McTominay.

TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker har følgt Solskjær tett den siste tiden og mener Solskjær er ett skritt nærmere å miste jobben som manager for Manchester United.

– Jeg møtte Solskjær etter kampen mot Liverpool. Det var åpenbart at det var en Ole Gunnar Solskjær som merket presset, som agerte og argumenterte annerledes enn det han har gjort tidligere som Manchester United-manager. Han kjenner presset og den siste nyheten om Marcus Rashfords brudd i ryggen var det siste han behøvde nå. Nå er vi forbi de stadiet at han kan hente frem de skadde spillerne, nå er hvert resultat som dette ett skritt nærmere at han mister det som han omtalte som drømmejobben, sier Øyvind Alsaker etter 0-2-tapet på Old Trafford.