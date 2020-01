Sagosens hyllest: – De legger ned «skitjobben» dere ikke ser

Semifinalen var allerede sikret, og med en kamp bare 22 timer tidligere fikk de norske stjernene hvile i gruppefinalen mot Slovenia.

I stedet ble reservene kastet inn på den største scenen, inkludert ferskingene Tom Kåre Nikolaisen (22), William Aar (22) og Sander Andreassen Øverjordet (23). De to sistnevnte fikk sine mesterskapsdebuter.

– Jeg visste de kunne være med for å bidra på den måten, og det synes jeg de gjorde til gangs. Det gror virkelig godt. Det er moro, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

Sander Sagosen, som gjorde det klart i intervjuet med TV 2 at det ikke finnes noe A- eller B-lag i den norske EM-troppen, koste seg med hva han fikk se av nykommerne.

– Det er moro at gutter som aldri før har spilt mesterskap kan gå utpå der, være uredde og klinke til. Det viser bredden og at vi har talenter som William, Sander og Tom Kåre. Det er artig å være norsk og å jobbe med de gutta hver dag. De møter deg med et smil. De legger ned skitjobben dere ikke ser, for de vet hva som kreves. Vi har alle gjort det, og det er artig å se at de går gradene, sier Sagosen til en samlet presse.

– De ble satt i en vanskelig situasjon

Både Aar og Øverjordet, som scoret henholdsvis fire og fem mål i 33-30-seieren over Slovenia, ble begge belønnet med sju på børsen til TV 2s håndballekspert Bent Svele. Nikolaisen hadde fire av fire og seks på børsen.

– Jeg synes ungguttene – eller de nye – gikk inn og gjorde en bra innsats. De kjempet og slåss, og det ble satt i en vanskelig situasjon, for de tre har aldri trent sammen ett minutt, men de fant samhandlingen etter hvert, sier Berge.

Spillerne er også fornøyd med egen innsats.

Trønderne Tom Kåre Nikolaisen (med ryggen til) og William Aar var to av spillerne som fikk mye spilletid på den største scenen mot Slovenia onsdag kveld. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Det var en gjeng som ønsket å spille og vise seg frem for både Berge, Børge (Lund) og alle som ser på. Det var en veldig tent gjeng som ville spille, sier Tom Kåre Nikolaisen.

– Jeg er stort sett fornøyd. Jeg startet litt hakkete. Det er en stund siden jeg har spilt, men jeg kom fint inn i det. Det ble en fin opplevelse, sier Øverjordet.

– Den enkle beskjeden var å vise hva jeg kan og at ingen forventer noe annet. Jeg sier meg godt fornøyd, sier Aar.

Hyller læremesterne

Som en del av troppen mange nå mener er den største favoritten til å vinne EM i Stockholm søndag, lar de seg inspirere av laget og de største stjernene.

– Jeg tar med masse fin erfaring. Du står på gulvet med de beste spillerne i verden, og når de kommer med innspill er det bare å spisse ørene. De er veldig, veldig gode til å komme med råd. Det er veldig gode mennesker som evner å se alle med et åpent sinn. Det er artig for oss ungguttene, sier Aar.