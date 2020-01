Norske Tommy «Taiga» Le spiller til daglig for Dota 2-laget til Team Liquid. De spiller i DreamLeague Leipzig Major om dagen, men har etter å ha spilt 1-2 i gruppespillet havnet i taperbraketten.

Tirsdag kveld spilte de mot Virtus.Pro med hele turneringa på spill. De måtte vinne for å ha mulighet til å bli med videre, da den første runden i den delen av turneringen er en best av én-kamp. Nå skal de inn i best av tre-kamper.

Én nordmann og én svenske snudde alt

Det var helt på tampen av kampen mot Virtus.Pro at tre på Team Liquid holdt på å rote bort seieren.

En etter en ble drept, og til slutt stod Team Liquid igjen med to spillere. Svenske Samuel «Boxi» Svahn og norske Tommy «Taiga» Le.

En nordmann og en svenske, mot fem fra Virtus.Pro. Det var da norske «Taiga» satte seg selv på kartet, selv for folk som ikke ser Dota 2 til vanlig. Se hva han gjorde i tweeten under.

– Aldri opplevd noe lignende på 10 000 kamper

Tommy «Taiga» Le selv sier han har opplevd mye i Dota 2, men den situasjonen han og «Boxi» var i mot Virtus.Pro, var noe han aldri hadde vært i tidligere.



Han forklarte opphentingen som at de 'slo av hjernene og all sunn fornuft'.

– Da de var på vei mot tronen vår, tenkte jeg det var over. To av våre lagkamerater døde, kjøpte seg tilbake, og døde igjen. De ville bare gi opp. Jeg og «Boxi» så Underlord alene som angrep tårnet vårt, han tenkte nok han var udødelig, men vi tok han ned på noen sekunder, forteller nordmannen til Gamer.no før han forklarer videre.

– Vi bare slo av hjernene våre og spilte videre. Vi tenkte ikke på noe som helst, vi bare spilte. Vi var aldri sikre på hvordan dette kom til å gå. Når vi tok ned Underlord så våknet noe opp i meg, så vi startet å beskytte basen vår, jeg ble så gira som aldri før. Jeg innså vi hadde gjort noe helt spesielt da vi vant. Beskytte tronen to mot fem, det var helt sinnsykt. Jeg har aldri gjort noe lignende før på mine 10 000 kamper i Dota.

Onsdag kveld ble det klart at «Taiga» og Team Liquid skal møte Natus Vincere torsdag klokken 13:30 norsk tid. Kampen vil bli vist på DreamLeague sin egen Twitch-kanal.