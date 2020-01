Presset øker på Solskjær: – Et katastroferesultat

Manchester United – Burnley 0-2:

– Et katastroferesultat.

Det fastslår TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter at Burnley sjokkerte Manchester United og vant 2-0 på Old Trafford.

Både til pause og etter kampslutt ble Manchester United pepet av banen av store deler av publikum. Det var første gang Burnley vant på Old Trafford siden september 1962.

Nå mener ekspertene at presset på Ole Gunnar Solskjær trolig aldri har vært større, og at nordmannen kan risikere sparken.

– Han må vinne disse kampene. At United avgir poeng mot topplagene, det er godtatt. Men det forventes at Manchester United vinner hjemme mot antatt svakere motstand, poengterer TV 2-ekspert Petter Myhre.

– Ole Gunnar Solskjær er under et åpenbart press nå. Resultatet var en drøm for Burnley, og et mareritt for Solskjær og Manchester United, mener kommentator Kasper Wikestad.

Brede Hangeland mener Solskjærs nåværende United-utgave skriker etter forsterkninger.

– Jeg tenker at alle gangene jeg stilte som bortelag på Old Trafford, så på lagoppstillingen til United, og tenkte at vi var sjanseløse. Ser du på det laget de har nå, så er det et helt ordinært Manchester United -og Premier League-lag, sier Brede Hangeland.

Under kampen sang store deler av Old Trafford-fansen «stand up if you hate Glazers», rettet mot Manchester Uniteds upopulære amerikanske eiere.

– Det var en klar og tydelig beskjed fra publikum på Old Trafford, mener Wikestad.

– Alle visste at det er slik Burnley scorer

Manchester United hadde ballen mest den første halvtimen, men slet stort med å trenge gjennom Burnleys kompakte forsvarsmur på Old Trafford.

– Det lugget noe voldsomt på de siste tredjedelene i det offensive spillet for United, sa Hangeland etter 30 målløse minutter på Old Trafford.

Taktikken fra Burnley var enkel. De la seg lavt, og satset på dødballer og kontringer. Etter 39 minutters spill funket planen til punkt og prikke. Et frispark ble slått inn i feltet. Ben Mee stusset ballen videre til slutt Chris Wood, som snek seg foran Harry Magiure og lurte inn sjokkledelse til Burnley.

– Det var en klassisk Burnley-scoring. Dødball. Heading. Stuss. Mål, beskrev kommentator Kasper Wikestad.

– Det var en fin variant, men alle visste hva som ville skje. Det var bra bevegelse i forkant, og det var en scoring som kom rett fra treningsfeltet og boken til Sean Dyche, samtykket Hangeland.