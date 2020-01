Snowboard-stjernen kjenner på frykten etter at kneskålen «røk i 50 til 100 biter»

– Jeg kjenner litt på at det blir litt skummelt å gjøre de samme gamle triksene. Det må komme litt adrenalin for å gjøre det.

Marcus Kleveland (20) har bedre grunn enn de fleste til å kjenne litt på nervene.

– Jeg tror at så lenge jeg kommer inn i den konkurransesonen, så kommer det til å gå bra. Jeg har nesten glemt litt hvordan det er å kjøre konkurranser. Jeg grugleder meg til å begynne igjen, sier han til TV 2.

I desember i 2018 hadde snowboardesset en dag i bakken han sent vil glemme. Kleveland var på trening i USA i forbindelse med Dew Tour, men 20-åringen fikk aldri stilt til start.

Skrekkskade

– Det som skjedde var at det var to railer, den ene var litt foran den andre. Jeg tok den første, sklei av og landet ned i en liten bakke ned mot den andre railen. Jeg prøvde å bremse, men i det jeg bremset kjørte jeg kneet rett inn i siste enden på railen – og knuste kneskålen.

– «Knuste kneskålen», hva innebærer det?

– Den røk i 50 til 100 biter. Jeg la meg først på magen, for jeg kjente at noe ikke var riktig og at jeg måtte vri meg rundt. Det var ikke noe godt, sier 20-åringen fra Dombås.

Kneet ble lappet sammen på sykehus i USA. 13 måneder og to operasjoner senere er Kleveland klar for å konkurrere for første gang siden skaden. Det skjer under X Games i Aspen.

– Status på kneet nå er egentlig ganske bra. Jeg hadde en ny operasjon for 2,5 måneder siden der jeg fjernet arrvev og en liten knute foran kneskålen. Nå er det mye bedre. Jeg kan kjøre lengre dager i bakken og jeg er ikke fullt så stiv som jeg var før. Det går rette veien, forteller han.

Et smertefullt kne var ikke det eneste Kleveland fikk bryne seg på etter skaden.

Drømte om at kneet ble skadet

– Hvordan har en sånn skade påvirket deg mentalt?

– Jeg er fortsatt litt redd for kneet. Jeg kjører med en ekstra støttebandasje rundt kneet bare for å føle at det er litt strammere. Så lenge jeg får kjørt snowboard, tenker jeg ikke så mye over skaden, sier Kleveland.

Men sånn var det ikke til å begynne med.

– Det var verre i startfasen rett etter, da jeg skulle sove og slikt. Jeg hadde et par drømmer der det var mye rart som skjedde med kneet, forteller 20-åringen.

Marerittene er borte og opptreningen har gått over all forventning. Legene mente at X Games-vinneren kanskje ikke ville kunne kjøre snowboard igjen før i desember 2019, men Kleveland hadde sin første tur i bakken allerede i mai.