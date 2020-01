Derfor kan Liverpool få trøbbel mot Wolves

Se Wolverhampton - Liverpool torsdag fra kl.20.30 (kampstart 21.00) på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Så langt har ingen lag klart å slå Liverpool i årets Premier League. Torsdag får Wolverhampton sin andre sjanse for sesongen.

– Vi møter et fantastisk lag, en fantastisk manager og fantastiske spillere. Alle de tingene motiverer oss ekstra mye, sier Wolves-manager Nuno Espírito Santo på pressekonferansen før kampen.

– Wolverhampton har vist det før

At det ligger en ekstra motivasjon i å bli det første laget til å ta alle tre poengene fra Liverpool forstår TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Det er utfordringen regjerende mestere har også. Før sesongen var det Manchester City alle skulle slå, og så underveis har det blitt Liverpool som alle skal slå. Å være det første laget som klarer det, er en fjær i hatten. Så det skjønner jeg, sier Myhre.

Han trekker fram at lagene som møter Liverpool går inn i en utfordrerrolle der ingen forventer noe. En rolle det kan være behagelig å være i.

– Det er selvfølgelig alltid mest behagelig å være favoritt, for da vet du at du er det beste laget. Men noen ganger er det faktisk sånn at det er litt befriende mentalt å kunne gå inn i en kamp som underdog. At man samtidig vet at på en god dag har man mulighet, og det hadde vært ekstra gøy å slå et lag som er ubeseiret. At det ligger en ekstra motivasjon der når de møter de beste, er jeg overbevist om, understreker Myhre.

– Kan Wolverhampton bli det første laget som slår Liverpool?

– Ja, det kan de. Liverpool er favoritter, som de er i nesten hver eneste kamp de går inn i. Men Wolverhampton har vist mot disse lagene tidligere, de viste det også mot Liverpool sist, at de er et godt fotballag. Så hvis alt klaffer for dem har de absolutt muligheter til å slå Liverpool, mener Myhre.

Klopp: – De er en tøff motstander

Da lagene møttes i romjulen vant Liverpool 1-0 etter scoring av Sadio Mané, mens Wolves fikk annullert scoringen fra Pedro Neto etter offside.

– Selvtilliten vår kommer ikke av at vi var nære da, men av hvordan vi gjør ting. Det handler ikke om hvem vi møter. Vi tror på oss selv, og vi stoler på hvordan vi gjør ting, sier Santo.

Og Wolves har for vane å gjøre det vanskelig for motstanderne, mener Jürgen Klopp.