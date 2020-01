Politiet frigir navnet i samråd med de pårørende.

En 78 år gammel mann slapp fra flyulykken i Kongsvinger med lettere skader.

To om bord

Politiet fikk melding klokken 14.26 om at et sportsfly har havarert under landing ved Gjølstad flyplass i Kongsvinger.

Det var to personer om bord i sportsflyet når det havarerte.

Den 78 år gamle mannen ble sendt til Akershus universitetssykehus med luftambulanse.

Bommet på innflyving

Politiet undersøker om flyet kan ha krasjet inn i to biler som sto parkert i nærheten av landingsstripen.

– Bilene tilhører de to som var om bord i flyet, sa innsatsleder i Innlandet politidistrikt Rune Sæther.

Begge bilene har synlige skader. Den ene bilen har skader på frontrute og panseret, mens den andre har skader på taket. Politiet tror det er flyet som har forårsaket disse skadene, ettersom det ikke finnes en annen forklaring.

– Det er trolig under innflyving at de har vært uheldige og bommet, sa innsatsleder Rune Sæther til TV 2.