Mannen ble pågrepet i Ungarn torsdag 16. januar, seks dager etter at Halil Kara (21) ble skutt og drept på en parkeringsplass på Søndre Nordstrand.

Siktede var på vei fra Ungarn til Serbia da han ble pågrepet ved en grensekontroll.

Torsdag ble han utlevert til Norge, der han nå sitter i arrest. Fredag vil han trolig ble fremstilt for varetektsfengsling.

Det er ukjent hvordan mannen stiller seg til skyldspørsmålet, og politiet ønsker nå å få avhørt ham så raskt som mulig.

Skutt i hodet

Halil Kara hadde vært på Prinsdal Grill og spist da han ble skutt i hodet av en maskert person like før midnatt. Tre av Halils kamerater var på stedet, og det oppstod et basketak mellom gjerningsmannen og kameratene.

Under slåsskampen ble en av kameratene knivstukket. To dager senere ble han skrevet ut fra sykehus med lettere skader.



Politiet har jobbet ut fra flere teorier i saken, men fremdeles har de ingen klar formening om hva som er motivet for drapet. TV 2 er kjent med at politiet har lagt særlig vekt på en teori om at gjerningsmannen skjøt feil person.

Tre siktet

Fra tidligere er to andre unge menn pågrepet og varetektsfengslet i saken. En av dem er siktet for drap eller medvirkning til drap, mens den andre er siktet for å ha oppbevart våpen ulovlig. Begge mennene nekter straffskyld.

Ingen av de siktede er tidligere domfelt for alvorlig kriminalitet, etter det TV 2 kjenner til.

TV 2 har i flere dager forsøkt å nå politiadvokat Anne-Marie Hustad uten å få svar. Heller ikke torsdag er Hustad tilgjengelig for en kommentar.