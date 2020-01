WHO erklærer ikke internasjonal helsekrise

Generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus innkalte onsdag til et krisemøte i Verdens Helseorganisasjon.

– Det å varsle en internasjonal krise er noe jeg tar veldig seriøst. Vi vil ha mer å si i morgen, uttalte generaldirektøren i WHO under pressekonferansen etter krisemøtet.

Representantene skulle blant annet ta stilling til om utbruddet skal klassifiseres som en internasjonal helsekrise, noe som sjelden skjer og som er forbeholdt svært omfattende og alvorlige epidemier.

– Dette er en komplisert situasjon, som er under utvikling. I dag hadde krisekomiteen en god diskusjon, men det ble også klart at vi trenger mer informasjon, sier han.

Generaldirektøren forteller at WHO har folk på bakken i Kina, som jobber med lokale eksperter for å undersøke utbruddet. Ghebreyesus roste også den kinesiske presidenten Xi Jinping og de kinesiske helsemyndighetene for arbeidet de har gjort så langt.

Under pressekonferansen informerer komiteen om at WHOs beredskap er aktivert for fullt, og at de venter ytterligere drøfting torsdag.

Saken oppdateres fortløpende.

DIREKTØR: Generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus under pressekonferansen onsdag. Foto: PIERRE ALBOUY / AFP

Stanser all kollektivtransport

China Daily melder at kinesiske myndigheter har bestemt seg for å stenge all kollektivtransport i storbyen Wuhan.

Fra klokken ti torsdag morgen vil myndighetene stanse alle busser, t-baner, ferger og flyavganger i hele byen for å unngå videre smitte.

Wuhan har elleve millioner innbyggere.

Myndighetene ber alle innbyggere holde seg hjemme for å unngå videre smitte.

Sammenlignes med pest

Kinesiske helsemyndigheter bestemte tirsdag å klassifisere coronaviruset som en type B sykdom. China Daily melder at denne kategorien brukes om de nest mest alvorlige sykdommene i Kina, blant annet Aids og SARS.

Selv om de bare anser viruset som type B har helsemyndighetene besluttet å behandle viruset med like mye forsiktighet som ved type A virus. Dette gjør at viruset behandles med høyest mulig beredskap.

Per dags dato er det kun to andre sykdommer i Kina som har status som type A, nemlig pest og kolera.

17 døde

Verdens helseorganisasjon ble gjort oppmerksom på et ukjent lungevirus i Wuhan i Kina 31. desember. Fram til 3. januar ble viruset påvist hos 44 personer.

7. januar ble det mystiske viruset identifisert som et coronavirus, som nå kalles 2019-nCoV. De dødelige virusene SARS og MERS er begge coronavirus.