Onsdag ettermiddag måtte alle nødetater rykke ut til en trafikkulykke på fylkesvei 313 i Sande.

– En person har kjørt bilen inn i en lyktestolpe på stedet, skriver Politiet i Sør-Øst på Twitter.

Føreren var en dame i 60-årene.

Selv om kvinnen kjørte av veien og inn i en lyktestolpe ble hun ikke skadet.

– Fører har hatt det berømte gullhåret, da bilen ikke bråstoppet i lyktestolpen, sier vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen.

Hadde flaks

Mannskapet fra Sande brannstasjon var første nødetat på skadestedet. De var raskt i gang med å sikret bilen, skadestedet og dirigerte trafikk.

Jakobsen forteller at kvinnen hadde flaks som kom helskinnet fra ulykken. Han tror mye av grunnen til at kvinnen ikke ble skadet var at bilen ikke krasjet rett inn i lyktestolpen.

– Bilen har kjørt av veien, sneiet lyktestolpen før ferden stoppet mot noen mindre trær ute ved jordet, sier Jakobsen.

Politiet tror utforkjøringen skyldes at kvinnen sovnet bak rattet. De etterforsker saken videre.

– Førerkortet er beslaglagt og sak blir opprettet, skriver politiet.

Liknende ulykke

Også tirsdag ettermiddag måtte nødetatene rykke ut etter at en bil hadde kjørt inn i en lyktestolpe i Sande. Ulykken skjedde bare noen hundre meter unna dagens hendelse.

– En bil har kjørt inn i en lyktestolpe på fylkesvei 313 i Sande, skrev politiet på Twitter rundt klokken 16.

Føreren av bilen var en mann i 40-årene. I likhet med kvinnen var han uskadd etter ulykken.