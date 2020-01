De norske stjernene fikk se reservene vinne og fikse Kroatia i EM-semifinalen

Norge - Slovenia 33-30 (14-13)

De norske håndballgutta suser videre i EM. Onsdag kveld tok Norge sin sjuende strake seier med 33-30 over Slovenia i Malmö. Landslagstrener Christian Berge hvilte de største stjernene.

– Det føles godt, og jeg fikk spilt på meg litt selvtillit. Vi hadde et felles mål om å vinne alle kampene. Vi har en god del spillere som ikke har spilt så mye, men de viser mye bra i dag, sa Norges bestemann, Kevin Gulliksen, til TV 2 etter kampslutt.

Christian Bergen var fornøyd med det et reservepreget Norge viste mot Slovenia.

– Det spilte ingen rolle hvem vi kom til å møte i semifinalen. Det kunne like godt vært Spania som Kroatia. Vi hadde bestemt for å vinne kampen, og det gjorde vi. Det er veldig fint å få hvilt de som har spilt mest. De nye gå inn og gjør en bra innsats. De kjempet og slåss, roste han.



Norge var allerede sikret semifinale, men måtte ha poeng for å ta gruppeseieren.

– Begge lag stilte ikke med sine aller beste. Det ble kanskje til tider litt kjedelig å se på. Men vi vant fire kamper i hovedrunden, som var målet vårt, sa Norges keeper Torbjørn Bergerud til TV 2.

– Og nå har dere sju strake?

– Ja, og det var deilig at vi vant kampen. Det var det viktigste i dag. Kroatia i semifinalen blir kult. For min del var det akkurat det samme hvem vi møtte. Både Spania og Kroatia er klasselag, så det blir tøft uansett, svarte keeperen, som ikke var på banen ett minutt mot Slovenia.

Megastjernen Sander Sagosen fikk også hvile.

– Det var perfekt å hvile for meg nå. Det viser hvilken bredde vi har i troppen. Vi har bare ett A-lag, det er vel en podcast på TV 2 som tar seg av B-laget, sa Sander Sagosen til TV 2, og hintet til fotballpodcasten «B-laget».

– Kampen mot Kroatia blir en krig i 60 minutter. Det blir tøft. Vi er klar for oppgaven, det har vi vært hele veien. Vi nyter å være i mesterskapet her, og vet at det nå er vinn eller forsvinn. Vi skal ut der og vinne kampen, slo Sagosen fast.

– Gleder oss til semifinalen

En av dem som spilte, Eivind Tangen, var fornøyd med å få spilletid igjen.

– Det var fint. Vi byttet litt på laget og jeg fikk spille sammen med de andre unge. Det var viktig for alle å komme litt i gang. Jeg vil jo spille, men jeg er ikke helt fornøyd med egen innsats. Får jeg sjansen igjen, så skal jeg gjøre det bedre enn i dag, mente han.