Frp-leder Siv Jensen har solid støtte blant partiets egne velgere, etter at hun mandag valgte å ta partiet ut av regjering.

– Folk er ganske lettet

En fersk måling kantra har laget for TV 2 viser at 93,9 prosent av velgerne som sier de vil stemme Fremskrittspartiet mener det var rett å gå ut av regjering, mens bare 6,1 prosent av Frp-velgerne som har en mening mener det var galt å forlate regjeringen.

– Det stemmer godt med den vurderingen jeg gjorde da jeg gikk til statsministeren og sa at nå var det på tide at Frp gikk ut av regjeringen. Jeg kjenner partiet mitt ganske godt og vi har hatt en turbulent tid. Jeg opplever nok at folk er ganske lettet over at vi kan samle oss for å peke ut retning for partiet fremover.

– Tenker du at dere burde gått ut tidligere?

– Etterpåklokskap er en veldig spesiell vitenskap. Jeg mener det var riktig av oss å gå nå.

På partimålingen som ble tatt opp tirsdag kveld, dagen etter at partiet valgte å gå ut av regjering går partiet frem hele 5,9 prosentpoeng til 14,6 prosent.

Ikke siden mai i fjor har Frp hatt over 10 prosents oppslutning på Kantars målinger for TV 2. Nå er Frp større enn Senterpartiet.

Har potensiale til å vokse

Kantar TNS har også spurt velgerne om det er mer eller mindre sannsynlig at de vil stemme på Fremskrittspartiet etter at partiet har gått ut av regjering.

10,4 prosent av de spurte som har en mening sier at det er mer sannsynlig, mens 5,6 prosent sier at det er mindre sannsynlig. 11,3 prosent sier de uansett stemmer Frp, mens 72,7 prosent sier at de uansett ikke stemmer på partiet.

– Det er et tegn på at Fremskrittspartiet kan vokse ytterligere, men vi har masse hardt arbeid foran oss. velgernes gunst må man jobbe for hver dag, sier jensen.

– Hvor store kan dere bli?

– Vi skal være nøkterne, man må jobbe hardt, men velgerne var enige om at det var rett å gå ut av regjering. De vil ha tydeligere, klarere politiske løsninger og det skal vi bidra til i de ukene som ligger foran oss.

Bakgrunnstallene viser at Frp har potensiale til vekst først og fremst blant velgere som i dag sier de vil stemme Senterpartiet og blant velgere som ikke stemte ved forrige stortingsvalg. I tillegg sitter 20 prosent