Kroatia - Spania 22-22 (11-12)

Spania og Kroatia spilte 22-22 i en thriller av en gruppefinale i hovedrunden i Wien.

Spania, som ga fra seg en ledelse på seks mål, vant dermed gruppen på målforskjell.

Tar Norge poeng mot Slovenia i kveld, blir de vinnere av gruppen og møter Kroatia i semifinalen i Stockholm fredag.

Slovenia må slå Norge for å vinne gruppen. Skulle det skje, blir Spania motstander for Christian Berge og hans menn fredag kveld.

Norge har gått 17 strake kamper uten å slå spanjolene, som har slått Norge 16 ganger og spilt uavgjort én gang siden den forrige norske seieren helt tilbake i november 1997.

– Det er hipp som happ, men jeg ville valgt Kroatia fordi jeg mener de har et svakere målvaktspar enn Spania, som har det beste i mesterskapet. Norge har spilt 17 kamper mot Spania uten seier. Spania er et veldig godt håndballag som har rullert rundt på hele laget, så de kommer ganske friske til semifinale, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Norges landslagssjef Christian Berge har varslet stor rotasjon på laget mot Slovenia, som er sikret semifinale etter at Ungarn tapte for Portugal onsdag.

– Vi har tenkt som så at vi vil stå bedre rustet i en semifinale om vi er friskere og restituert lengre. Det vil medføre at vi kommer til å rullere mye på laget, men vi kommer til å gå for å vinne kampen, for vi ønsker å nå målsettingen vår. Jo friskere vi er, jo større sjanse har vi mot Kroatia eller Spania, sier Christian Berge til en samlet presse før kampen mot Slovenia onsdag.

Berge har ikke en ønskemotstander i semifinalen.

– Vi har diskutert det frem og tilbake og med spillerne, og det er to klasselag, så det spiller ikke så stor rolle, mener Berge.

Etter tirsdagens seier mot Island avviste også flere av de norske spillerne at det var aktuelt å spille på resultat for å få en foretrukket motstander. De ønsket å avslutte hovedrunden med målet de satte seg i forkant: Å vinne samtlige fire kamper i Malmö Arena. Norge har vunnet seks av seks i EM.