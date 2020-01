Jon André (22) måtte ha én spesiell ting tilrettelagt for å være med på Love Island

– Jeg har en utrolig bestemor som har snakket mye med meg, og hun har lært meg å forstå følelsene mine og den ekstra energien. For meg er ikke ADHD noe som hemmer meg, men heller noe som gjør meg til meg selv, sier han videre.

Måtte få noe tilrettelagt

22-åringen er opptatt av trening, og han drømmer om å stå på scenen i en bodybuilding-konkurranse om noen år.

– For meg er det en livsstil å være fysisk aktiv og ta vare på kroppen. Jeg må gjøre det for at jeg skal ha det bra, både mentalt og fysisk, sier han.

Før han takket ja til Love Island, hadde han derfor et spesielt krav til produksjonen om noe han måtte få tilrettelagt:

– Jeg fungerer ikke så bra når jeg er sulten, og jeg trenger mye mat. Jeg er vant til å ha et høyt matinntak, og slik har jeg gjort det i åresvis. Produksjonen har tilrettelagt det for meg, slik at jeg får i meg den maten jeg trenger for å fungere, sier han.

Jon André avslører at han har med seg ekstra proteintilskudd inn i Love Island-villaen.

Feil førsteinntrykk

En annen lidenskap Jon André har, er tatoveringer.

– Jeg har veldig lyst til å tatovere hele kroppen, men jeg er klar over at jeg har mange tatoveringer allerede når det kommer til drømmen om å stille til bodybuilding. Jeg bør vente med å ta enkelte deler av kroppen, for å ikke tulle til symetri og definisjon, sier han.

Den tatoverte kroppen kan føre til at folk får et feil førsteinntrykk av ham, forteller han.

– Jeg tror mange kan synes at jeg ser litt morsk ut, med mørke trekk og mange tatoveringer. Men så fort jeg begynner å prate, så merker de at jeg er snill, rolig og egentlig bare litt rar, sier han.

Den ferske realitydeltakeren har tidligere jobbet innen eldreomsorg.

– Jeg har jobbet på et sykehjem, og det var en givende jobb som har lært meg mye. Det gir meg en god følelse å ta vare på mennesker. Det er utrolig deilig å kunne gjøre en annen persons hverdag bedre, ved å tilbringe tid med dem, sier han.

Se Love Island søndag til torsdag kl. 15.30. på TV 2 Sumo. Programmet sendes også på TV 2 Livsstil kl. 21.30 og på TV 2 kl. 22.45.