To biler har vært involvert i en trafikkulykke på E18 ved Stoa.

– Det ser ut som det dreier seg om en påkjørsel bakfra, sier operasjonsleder Ole Bjørn Keivane til TV 2.



Det ble først meldt at det var fire biler involvert i ulykken, men Keivane bekrefter at det er snakk om to biler.

En person er kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Skadeomfanget er foreløpig uklart.

En annen person samtaler med helsepersonell på stedet og fremstår lettere skadet.