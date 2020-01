Tirsdag kveld fikk både komiker Morten Ramm (41) og politiet seg en overraskelse, skal man tro komiker Erik Solbakkens (35) innlegg på Instagram onsdag.

Solbakken postet en video av Ramm som tar selfie sammen med politiet med følgende tekst under:

«Har valgt å kalle denne seansen for «Saftig sum og selfie med snuten». 3 prikker i boka, 6680 kroner og braklatter i guttachatten til Tønsberg politikammer. Dessverre ingen kjendisrabatt for @rammnieu i aften.», etterfulgt av en gråtesmiley.

Trodde det var mer

Ramm ble stoppet etter å ha kjørt i 130 km/t på E18.

– Vi var nede og pratet med min gamle fotballklubb Flint. John Arne Riise har tatt over klubben og så hadde vi et møte der. Og så skulle vi hjem da, forteller Ramm til TV 2.

Han presiserer at hendelsen skjedde på en relativt øde motorvei, og ikke under utrygge omstendigheter med mye trafikk eller boligfelt. Det var heller ingen som kom til skade.

Fryktet at førerkortet ville ryke

Ramm forteller at han ble litt bekymret for eget førerkort i det øyeblikket politiet blinket dem til side, og avslører at han hadde noen prikker på kortet fra tidligere episoder.

– Jeg var livredd, for jeg var ganske sikker på at lappen skulle ryke. For jeg har blitt blinket på et par ganger i Kirkeveien på Majorstuen før, forteller han.

Heldigvis for 41-åringen var disse prikkene foreldet, og han fikk beholde kortet. På tross av nye prikker og en litt slankere lommebok ser han likevel lyst på hendelsen.

– Men det ble morsomt innhold for Instagrammen til Erik, håper jeg fikk mange følgere på grunn av det, smiler Ramm.

Ville ha selfie

Det var ikke bare komiker-duoen som ble overrasket da de ble stanset. Politiet selv måtte smile da de så hvem som satt bak rattet, og fikk til og med karret til seg en selfie med råkjøreren.

– Han ene politimannen het Morten og han ble kalt for Morten Ramm på kontoret fordi de syntes han lignet, så det var kjempekveld, ler komikeren.

Ramm er for tiden aktuell som programleder for Gullfisken 2019 på TV 2 lørdag 1. februar. Tidligere har han ledet showet sammen med komiker Einar Tørnquist.

I fjor annonserte Ramm at han ville gi seg med humorprogrammer i kortformat for lineær-TV, etter 14 år i TV 2. Nå driver jobber han i stedet med humor på andre plattformer, og driver blant annet firmaet Humornieu og podcasten «Må på behandling» sammen med sidekick Vegard Tryggeseid.