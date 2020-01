TV 2 vet at både Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og Hans Fredrik Grøvan, som er parlamentarisk leder i KrF, avbryter reiser i utlandet.

Også tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstres stortingsrepresentant Abid Raja har fått beskjed om å komme hjem. Hareide og Raja har vært på reise med Stortingets utenriks- og forsvarskomité i Indonesia og returnerer flere dager tidligere enn planlagt.

TV 2 får opplyst at årsaken skal være at stortingsgruppene til regjeringspartiene skal samles før utnevning av de nye statsrådene.

Kilder til TV 2: Færre statsråder

Da Erna Solberg og Siv Jensen spaserte ut fra Slottet i 2013, var det 18 statsråder i Solberg-regjeringen.

Etter utvidelsen i januar 2019 med KrF, gikk regjeringen til 21 statsråder.

– Jeg er overrasket over at Høyre går i spissen for dette, siden de kritiserte de rødgrønne for å ha for mange politikere, sa tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik.

Nå sier kilder i regjeringen at det etter alt å dømme blir færre statsråder, og to poster peker seg ut:

Eldre- og folkehelseministeren. Frp-nestleder Terje Søviknes (Frp) tok over denne statsrådsposten fra Sylvi Listhaug den 18. desember. Statsrådsposten ble opprettet i 2018 etter ønske fra Fremskrittspartiet.

Samfunnssikkerhetsminister. Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) ble Norges første samfunnssikkerhetsminister. Nå peker kilder på at det er naturlig at hennes oppgaver i departementet går tilbake til justisministeren.

I tillegg peker noen kilder på forskning- og høyere utdanningsministeren. Denne posten ble opprettet da Venstre ble en del av regjeringen i 2018. Posten bekles i dag av Iselin Nybø (V)

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) fikk tidligere i januar ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med FNs bærekraftmål. Kilder TV 2 har snakket med sier det er naturlig at man diskuterer om posten som digitaliseringsminister bør forsvinne.

Statsråd fredag eller tirsdag

Etter det TV 2 erfarer er førstkommende fredag sannsynlig, men også tirsdag er en mulig dag for Frp-statsrådene å tre ut.

– Det må vi vente og se. Vi trenger tid, så får dere vente og se om vi klarer å overraske dere med tidspunktet, sa Erna Solberg til TV 2 mandag.

– Fredag er en fin dag?

– Fredag er alltid en fin dag for statsråd, men det kan gå lengre tid og kortere tid.