Magnus Carlsen spilte onsdag med hvite brikker mot hviterussiske Vladislav Kovalev.

Etter 37 trekk tok Carlsen sin tredje strake seier og er nå på vei mot nok en turneringsseier i Tata Steel Chess. Partiet ble hans 117. på rad uten tap.

– Kovalev har ikke spilt bra i dag, og hovedproblemet hans har vært at han har brukt for lang tid, oppsummerer TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Veldig grei dag på jobben

Carlsen følte en ro gjennom onsdagens parti.

– Jeg følte egentlig ganske tidlig at jeg sto veldig godt, nesten avgjørende fordel. Det eneste for min del var at jeg ikke hadde lyst å sette det bort. Så jeg valgte hele veien veldig, veldig trygge løsninger. Jeg kunne sikkert vunnet mye mer knusende. Jeg så andre måter å vinne på også, men jeg ville bare velge en måte som var helt sikker, sier Carlsen til TV 2 og legger til:

– Etter åpningen visste jeg ikke helt hva jeg skulle tro, men etter hvert skjønte jeg at dette ikke ville bli så vanskelig. Så sånn sett har det vært en veldig grei dag på jobben.

Carlsen står nå med 6,5 poeng så langt i turneringen.

– Jeg tror mulighetene mine i turneringen er ganske gode. Jeg har jo to svarte partier igjen på de tre siste, så akkurat den biten er ikke ideell. Men jeg er maks et halvpoeng bak teten med momentum på min side, så det ser ganske bra ut, mener Carlsen.

Seiersrekke: – En helt annen verden nå

Han er likevel ikke helt fornøyd med flere remiser i starten av turneringen, men kjenner på en bedre følelse nå.

– På en side føler jeg fortsatt ikke at jeg spiller så veldig bra, men det er helt klart at det er noe helt annet å kjenne på at poengene faktisk begynner å renne inn. Det er en helt annen verden nå, understreker Carlsen.

Han beskriver turneringen som vanskelig til nå.

– Man kommer inn i rytmen etter hvert og noen begynner å bli litt slitne. Også tror jeg mitt nivå faller mindre enn en del av de andre gjør.

– For min del har det har vært en vanskelig turnering for det meste. Så det har bare handlet om å redde de partiene hvor jeg har stått dårlig, og se etter sjanser. Nå har jeg tatt de tre sjansene som har vært. Det er ikke noe hokus pokus på en måte, men tålmodighet er det som er viktig, sier Carlsen.

