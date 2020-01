Eva Umlauf (77) var bare to år gammel og så syk at hun måtte oppholde seg i dødsleiren i flere uker etter frigjøringen av Auschwitz.

Over 1,1 millioner døde der. De fleste var jøder. Det er et mirakel at hun overlevde.

Den falmede tatoveringen «A-26959» på hennes venstre arm vitner om den mørke fortiden til kvinnen som er en av de yngste som ble befridd fra Auschwitz, da leiren ble inntatt av sovjetiske soldater 27. januar 1945.

– Det var en tomhet i å vokse opp etter Auschwitz. Så mange av våre familiemedlemmer forsvant. Det var bare min mor, min søster og jeg som overlevde. Vi så min far for siste gang da vi ble tatt ut av vognen, sier 77-åringen til nyhetsbyrået AP.

Massedrapene ved hjelp av gass hadde stoppet bare noen dager før den to år gamle jenta ankom tilintetgjørelsesleiren i en overfylt transportvogn. Fordi den sovjetiske hæren nærmet seg, hadde SS-sjefen Heinrich Himmler gitt ordre om å stanse gassingen og slette sporene.

– Vår transport var den første som ikke gikk rett til gasskammeret, sier Umlauf.

Kronprinsen skal legge ned krans

Torsdag representerer kronprins Haakon Norge under markeringen ved Holocaust-minnesenteret Yad Vashem i Jerusalem. Kronprinsen legger ned krans på vegne av Norge under minnemarkeringen.

Dagen før skal kronprinsen delta på en mottakelse og en middag som den israelske presidenten Reuven Rivlin er vert for.

Eva Umlauf har ingen bevisste minner fra oppholdet i Auschwitz, som har kastet mørke skygger over livet hennes. Foto: Matthias Schrader/AP/NTB scanpix

Kronprins Haakon skal også møte representanter for det norske jødiske samfunnet.

Verdensledere deltar

Til sammen skal 46 presidenter, statsministre, medlemmer av kongehus og parlamentsledere fra hele verden delta under markeringen.

Frankrikes president Emmanuel Macron, Russlands president Vladimir Putin og prins Charles av Storbritannia skal holde taler under arrangementet. USAs visepresident Mike Pence er ikke offisielt bekreftet, men står også oppført på Yad Vashems hjemmesider som en av talerne under minnemarkeringen.

I tillegg vil Israels statsminister Benjamin Netanyahu delta.

75 år siden holocaust

Årets utgave av World Holocaust Forum har tittelen «Remembering the holocaust, Fighting Antisemitism» og er det femte i rekken. Den arrangeres av World Holocaust Forum Foundation i samarbeid med Holocaust-minnesenteret Yad Vashem.

– I lys av økende hatefull og voldelig antisemittisme, spesielt i Europa, er målet å opplyse om farene ved antisemittisme, rasisme og fremmedfiendtlighet, i tillegg til å minnes holocaust og frigjøringen av Auschwitz-Birkenau for 75 år siden, heter det i programbeskrivelsen.

Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. Målet var en total utslettelse av jøder over hele verden og deres kultur og historie. Mer enn seks millioner jøder ble drept i perioden 1938 til 1945. (TV 2/NTB)