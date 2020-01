Ellevill pris på fersk skrei

– Det er nok en større etterspørsel enn tilbud i markedet. Så er det veldig mye som går ut av landet, og som gjør at prisene blir ganske høye, forklarer Dan Even Fjellskål, daglig leder på Fjellskål Fisketorget AS.

Rekordomsetning av villfisk

I fjor var Oskar Bietelæ fra Vadsø og andre kystfiskere på over 6000 små og mellomstore fiskebåter med på å levere fisk og sjømat verd over 13 milliarder kroner til Norges Råfisklag.

– Vi har fisket 30 tonn på tre uker, kunne han fortelle da rekordene falt og høye priser ga fiskerne rekordinntekter.

Nå siger vintertorsken, eller skreien som den kalles, igjen inn mot kysten i Troms og Nordland for å gyte. Fersk torsk av beste kvalitet er langt høyere priset enn fryst, eller flere dager gammel fisk, og for beste kvalitet får også fiskerne godt betalt. Godt over 40 kroner kiloet, ja enkelte kjøpere tilbyr over 60.

Vil ha mer ferskvare

Kystfiskere og fiskekjøpere er klar på at mer ferskvare ville gi milliardgevinst, og masse nye arbeidsplasser på kysten.

– 2000 arbeidsplasser kunne vi glatt ha generert. Direkte, sier Steinar Eliassen, styreleder i Fiskekjøpernes Forening. Hans eget selskap Norfra er blant landets største eksportører av fersk torsk, og han mene at vi som nasjon rett og slett kaster bort milliarder på å produsere frossenfisk.

– Hva er det vi har som er unikt? Jo, det er fersk fisk som kommer inn til kysten og som vi kan gjøre det maksimale av, sier han.

Kvotekamp på gang

Da handler det plutselig om fordeling av nasjonale kvoter, og om hvem som skal få lov til å høste av fellesskapets ressurser, Tre år etter at kvoteutvalget leverte sin innstilling til regjeringen, går det mot politisk behandling i Stortinget. I tillegg er fiskerimyndighetenes forvaltning av adgangen til kyst- og havfisket til vurdering i Riksrevisjonen. Det handler om hvem som har fått tilgang til det som i grunnloven betegnes som en ressurs som tilhører folket i fellesskap.



Det er altså en kvotekamp under oppseiling, og hvem som vinner den er vanskelig å spå. Kystfiskeflåten som kan levere kvalitet og arbeidsplasser på land, eller trålere som fylle fryselagrene med råstoff som sendes ut av landet?

Blir også politisk stridstema

I forrige uke reiste Arbeiderpartiets ledelse Nord-Norge på kryss og tvers for å styrke seg der. Skal de lykkes kan rett kurs i kvotedebatten bli avgjørende, sier politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

– Det betyr at mer av ressursene må føres på land i Nord-Norge. At kvotesystemet må legges om slik at mer fisk kommer kystflåten til gode på bekostning av trålerflåten sør i Norge, sier han. Regjeringens melding har fått en blandet mottakelse, og nå kan det også se ut som om Frp i følge Klassekampen vil endre det standpunkt de hadde i regjering og gå i mot kvoteforslaget kysfiskerne har advart mot.