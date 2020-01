Tallet på de som velger å vaksinere seg mot influensa har gjort et kraftig byks i år.

– Det har vært stor oppmerksomhet om viktigheten av å vaksinere seg i høst. Tallene viser at informasjonen har hatt effekt, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekerforeningen.

Størst økning blant eldre

Det er meningsmålingsbyrået Norstat som har gjennomført en undersøkelser for foreningen, og denne viser blant annet at 57 % av befolkningen nå er klar over at 600 apoteker nå tilbyr vaksine mot influensa.

Det er spesielt eldre som i større grad vaksinerer seg nå.

I fjor vinter var det 48 % av de over 65 år som vaksinerte seg. I år har dette tallet økt til hele 59 %. For befolkningen som helhet er også tallet økende. 27 % av oss alle har vaksinert seg i år, mot 20% i fjor.

Femdobling

– Det er svært positivt at flere i risikogrupper, som eldre og ansatte i helsevesenet, nå vaksinerer seg. De siste årene har vi sett en femdobling av helseansatte som har gjort dette, sier seksjonsleder i seksjon for influensa i Folkehelseinstituttet, Karoline Bragstad.

I Norstats undersøkelse kommer det også frem at en av tre spurte sier de trolig vil vaksinere seg neste år.

– Det ville være flott om vi kunne nå flere menn, som har vært underrepresentert blant de vaksinerte, sier Lund.

Folkehelseinstituttet sier økningen nok ikke gir store utslag på antall smittede i løpet av en normal vinter, men at det kan være svært viktig for å verne utsatte grupper.

...men det kommer.

– At flere vaksinerer seg vil nok redusere smittepresset noe, spesielt i sårbare grupper, og hvis veldig mange i befolkningen generelt vaksinerer seg hvert eneste år vi vi nok kunne se en reduksjon i innleggelser og alvorlig influensa, sier seksjonsleder Karoline Bragstad.

Men faren er på lang nær over, dessverre. Toppen av antall sykdomsutbrudd er ventet å komme i februar og mars.