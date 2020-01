Stein Erik Hagen har i mange år vært fast deltaker på Verdens økonomiske forum i Davos.

De siste årene har også datteren Camilla Hagen Sørli vært tilstede på toppmøtet i den sveitsiske alpebyen.

Sammen med søsteren Caroline sitter Camilla Hagen Sørli i ledelsen i Canica, der familieformuen forvaltes. Canica er hovedeier blant annet i matvaregiganten Orkla og jernvarekjeden Jernia.

Ikke bare tomme ord

Klima og bærekraft er årets store tema i Davos. Og dette er nå mer enn store, tomme ord blant toppene innen internasjonal politikk og næringsliv, mener far og datter Hagen:

– Det er et stemningsskifte rundt hvor seriøst folk ser på dette, sier Camilla Hagen Sørli til TV 2.

Dette har familien Hagen også diskutert mye med resten av ledelsen i Canica, og sist uke bestemte de å endre retningslinjene for sine investeringer.

– Vi implementerer nå bærekraftsmålene som en del av vår forretningsstrategi, forteller Camilla Hagen Sørli.

NYE LØSNINGER: Hagen og datteren er i Davos for å finne nye løsninger på hvordan bedriften kan bli mer bærekraftig. Foto: Siw Bogen / TV 2

Vil måle bærekraft

For å forsikre seg om at bærekraftsmålene blir møtt skal de sette krav og forventninger til selskapene om at d må levere på målsatte tall og resultater.

– Hvordan skal dere måle bærekraft?

– Ja, det er et av de store spørsmålene som diskuteres her nå, sier Stein Erik Hagen.

Han forklarer at at det finnes flere mulige løsninger, blant annet å gradere bærekraft slik ratingbyråer graderer soliditeten i banker. Hagen tror et slikt system kan være på plass allerede om et par år.

– Vil det være lønnsomt å likestille mål om bærekraft med finansielle mål?

– Det er den eneste måten selskaper kan være relevante og lønnsomme framover. Vi må gjennomføre bærekraftmålene, sier Camilla Hagen Sørli til TV 2.

Tok drastisk valg

I 2011 fikk Stein Erik Hagen diagnosen prostatakreft. Det førte til at han kort tid etter endret innholdet av sukker, salt og fett i matvarene til Orkla.

– Jeg ble inspirert her i Davos til å redusere sukker, salt og fett i maten. Jeg hadde selv blitt kreftoperert, og var opptatt av kosthold i forhold til det, sier Hagen.

Gjennom investeringsselskapet Canica er Hagen største eier og styreleder, men administrasjonen i Orkla var ikke helt begeistret for hans idé.

– Det var ikke så populært da jeg foreslo det hjemme. De mente at det ville forandre smaken og at folk vil slutte å kjøpe produktene, sier Hagen.

Hagen insisterte likevel på å redusere salt, sukker og palmeolje betydelig i Orklas produkter. Denne beslutningen er han svært fornøyd med i dag.

– Man må også tørre å gå foran og ta valg som kan være upopulære der og da, men som viser seg å være riktige på lengre sikt, sier Stein Erik Hangen til TV 2.