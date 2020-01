Hun er tiltalt for en hel rekke forhold, men det mest alvorlige fant sted den 25. juli i 2018.

Kvinnen i 20-årene befant seg i tredje etasje i en bygård i Oslo da hun kastet en murstein ned på gata, ifølge tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Andreas Strand.

På gata gikk to personer. Politiet mener kvinnens intensjon var å drepe disse.

– Jeg kan ikke si hvor nær de var ved å bli truffet. Dette kommer til å bli et viktig tema i hovedforhandlingen, men vi vurderer det til å være et drapsforsøk, og det ser vi alvorlig på, sier Strand til TV 2.

Han forteller at det ikke er noe som tyder på den tiltalte kvinnen kjente de to personene som var nær ved å bli truffet av mursteinen. Politiet har kun identifisert en av de to personene som befant seg på bakkeplan.

I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at de vil legge ned påstand om at kvinnen overføres til tvungen psykisk helsevern fordi sakkyndige mener hun var psykotisk på gjerningstidspunktet.

I tillegg til drapsforsøket anklages kvinnen for å ha skutt etter en mann med luftvåpen, for å ha truet en vekter, for å ha forsøk å slå en kvinnelig politibetjent, for å ha forsøkt å skade helsearbeidere og for å ha truet en NAV-ansatt.

Kvinnen forsvares av advokat Marte Svarstad Brodtkorb. Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Saken kommer opp for Oslo tingrett i mai. Det er satt av fire dager til hovedforhandlingen.