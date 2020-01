Fredag er det klart for en ny runde auditions for å finne Norges nye Idol. Kaja Gundersen (26) er en av deltakerne som kjemper om å komme seg videre til neste steg i konkurransen: Bootcampen.

– Eplet faller ikke langt fra stammen, sier dommer Tix etter opptredenen.

Gundersen er nemlig niesen til sanger og skuespiller Mia Gundersen (58).

Kajas foreldre, Toni Lise Gundersen (54) og Geir Petter Røssland (52), har også drevet mye med både sang og skuespill, så hun har ikke manglet inspirasjon i oppveksten.

Gode råd

Familien har bistått med god hjelp i forberedelsene før sang-auditionen.

– Jeg har snakket masse med mamma som kom med masse tips i forkant. Jeg har også øvd masse med min far på forhånd, så jeg får på en måte tilbakemelding fra begge, forteller hun til TV 2 og legger til:

– Og tante har også vært med og heiet på meg.

Viktig i livet

26-åringen begynte å satse mer på stemmen fra 15-årsalderen, og i dag er sang og musikk en viktig del av livet hennes.

– Det betyr jo mye. Jeg synes musikk er en veldig fin måte å skape følelser hos folk, sier den blide Stavanger-jenta til TV 2.

I senere tid har hun også fått være med sin kjente tante Mia på sangoppdrag.

– Hun har jo vært en støttespiller. For 3-4 år siden var jeg med på å synge på to av juleforestillingene hennes - i Stavanger og Egersund, forteller hun.

FAMILIE: Kaja sammen med tante Mia til venstre, og mamma Tori til høyre.

Gundersen forteller at hun og Mia har et godt forhold til tross for at tanten bor i Oslo og hun selv bor i Stavanger.

– Når vi møtes så er det alltid like kjekt og god stemning. Hun er jo seg selv lik, det er morsomt med hun dama der, forteller Kaja om «tante Mia».

Ville trekke seg

26-åringen, som til daglig jobber som eiendomsmegler, innrømmer at hun lenge har gått med en liten Idol-drøm i magen, men aldri helt turt å ta steget.

– Jeg synes det er veldig merkelig setting. Det er veldig sårbart og skummelt å stå foran tre dommere og få en tilbakemelding om det er bra nok eller ikke. Så jeg har aldri turt å gjøre det før, forteller Gundersen og avslører samtidig:

– Da jeg fikk den mailen i forkant, hadde jeg tenkt å trekke meg, men gjorde ingenting. Så fikk jeg melding (om oppmøte, journ.anm) og da svarte jeg nei. Men så ba de meg om å tenke meg om, og så fant jeg ut at jeg kunne bli med likevel.

Lærerikt

Uansett utfall av fredagens audition er Gundersen glad for at hun meldte seg på og gjennomførte.

– Målet mitt var jo egentlig bare å komme meg videre første gangen, for jeg var jo kjempenervøs for at jeg ikke skulle komme videre. Hvis jeg klarte det, var målet mitt å være med videre og lære, sier den positive 26-åringen.

Se hvordan det gikk med Kaja og resten av deltakerne på fredagens Idol-audition klokken 20:00 på TV 2 eller når du vil på TV 2 Sumo.