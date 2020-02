Hun har en sang oppkalt etter seg, men er ikke i nærheten av å tangere faren sin på antall følgere og likerklikk på Instagram.

Hailie Jade Scott Mathers er den biologiske datteren til rap-legenden Eminem (47), hvis egentlige navn er Marshall Bruce Mathers, og ekskona Kimberley Anne Scott.

Fanskare

Hailie, som blant annet blir hedret i hitsangen «Mockingbird» fra 2004 og i «Hailie's song» fra 2002, fylte 24 år i desember.

Den siste tiden har hun for alvor startet en karrière som influencer på Instagram.

I skrivende stund har hun 1,8 millioner følgere. På sosiale medier-kanalen deler hun både treningstips og bilder av moteklær. Man får også et inntrykk av måten hun lever på, da hun deler mange bilder av venner og ferier.

Turbulent familieforhold

Eminem har vært åpen om det trøblete forholdet til han og ekskona. De to var gift fra 1999 til 2001.

Rapperen overtok foreldreretten til datteren etter skilsmissen. Han har også to adopterte døtre, Alaina Marie Mathers og Whitney Scott Mathers.

Alaina (26) er datteren til Dawn Scott, som er ekskonas tvillingsøster. Han og ekskona adopterte henne fordi de biologiske foreldrene av forskjellige årsaker ikke var skikket til å ta hånd om et barn.

Whitney på 17 år er den yngste av Eminems barn. Hennes biologiske mor er også ekskona til rapperen, og hennes daværende kjæreste Eric Carter.

Selv om rapperen har oppdratt tre barn med Scott, har de ikke klart å ha et godt forhold for barnas skyld. I sangen «'97 Bonnie and Clyde» og «Kim» gis det uttrykk for fantasier om å drepe den tidligere flammen.