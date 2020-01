Ifølge amerikansk lov skal befolkningen telles hvert tiende år. Befolkningstallet er avgjørende blant annet for fordelingen av setene i Representantenes hus og for fordeling av offentlige midler.

De fleste av landets innbyggere telles fra midten av mars og utover. Men i Alaskas ødemark gjør myndighetene et unntak. Her telles folk allerede i januar.

På avsidesliggende steder som Toksook Bay er det nemlig viktig å få talt folk mens det er frost i bakken.

Uten veiforbindelse

Når telen forsvinner om våren, er det vanskelig å ta seg fram til de veiløse samfunnene. Dessuten forlater mange landsbyene for å fiske, jakte og ta jobber andre steder.

Sjefen for folketellings-byrået, Steven Dillingham, reiste denne uken til Alaska for å ta del i begivenheten det var å registrere de første amerikanerne i årets folketelling.

– 2020-tellingen er kritisk viktig. Uansett hvor du bor, må du telles, sier Dillingham i en pressemelding.

– Fra de fjerneste delene av landet til de mest urbane, det er for mye som står på spill. Vi jobber for å sikre at alle kan svare og få muligheten til å forme sine framtidige samfunn, sier Dillingham.

Utilgjengelig

Toksook Bay ligger på Nelson Island ved Beringstredet sørvest i Alaska, omkring 800 kilometer fra Anchorage. De innfødte i området tilhører folkegruppen Yup'ik og snakker et lokalt språk. Mange har heller ingen normal gateadresse, noe som gjør det umulig å nå dem per post. Folketellerne må derfor reise rundt og bruke tolker for å kommunisere med de fastboende.

RØFFE FORHOLD: Postkontoret i Toksook Bay. Foto: US Census Bureau

Steven Dillingham innledet besøket i Toksook Bay med et besøk hos samfunnets overhode, 90 år gamle Lizzie Chimiguak Nenguryarr. Deretter leverte han det aller første svarskjemaet til en bolig som var valgt av lederne i landsbyen, og beboerne ble talt.

– Jeg vil takke folket i Toksook Bay for deres gjestfrihet. 2020-tellingen vil forme framtiden, og jeg er stolt av at vi startet denne reisen her, sier Dillingham.

Stor jobb

Ifølge folketellingsbyrået finnes det rundt 145 millioner husstander i USA. Å telle alle som bor i landet er en enorm oppgave.

Hver enkelt husstand skal i mars få tilbud om å svare på folketellingen. Registrering kan for første gang skje både via post, telefon og internett.

Byrået er i ferd med å hyre inn flere hundre tusen mennesker som skal oppsøke adresser hvor det bor folk som ikke svarer på henvendelsen fra byrået.