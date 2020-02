Jobbet svart og har utestående lønn

«Oleg» er utdannet økonom ved et universitet i sitt hjemland. Men det var fristende å jobbe som håndverker i Norge da sjansen bød seg.

– Familien min syntes det var stas at jeg skulle til Norge, det er et land som har høy status hjemme hos oss, sier mannen, som TV 2 har valgt å kalle «Oleg». Av redsel for represalier ønsker han å være anonym.

«Oleg» ble innkvartert i et hus som arbeidsgiveren leide til sine arbeidere. Men etter hvert ble lønnsutbetalingene svært uregelmessige.

– Han skylder meg for mange måneder, til sammen 1700 timer arbeid uten betaling, hevder håndverkeren, som nå har anmeldt arbeidsgiveren i Trondheim til politiet.

«Oleg» er svært frustrert. Det samme gjelder for flere han har jobbet sammen med.

– Denne mannen skylder meg 5000 kroner, skriver Janusz Brzezicki i en sms til TV 2.

– Han betalte meg i svarte penger, 120 kroner per time. Da jeg ringte for å etterlyse pengene mine, svarte han at han allerede var ferdig med å snakke med meg, fortsetter Brzezicki.

FORTVILER OVER UTESTÅENDE LØNN: Polakken Janusz Brzezicki skriver i en sms at han jobbet svart for 120 kroner timen. Det er lavere timebetaling enn unge arbeidstagere under 18 år har krav på i Norge. FOTO: Privat

Flere hevder de fikk svart lønn

Janusz Brzezicki er like fortvilet som en rekke andre østeuropeiske håndverkere TV 2 har vært i kontakt med. Flere hevder å ha fått utbetalt lønn i svarte penger, og har tilnærmet identiske historier om den samme arbeidsgiveren i Trondheim.

– Vi bodde og jobbet tett sammen i lang tid, og det var ingen tvil om at noen av mine kolleger mottok svart betaling, sier Oleg.

Han forteller at de talte opp lønna i kontanter.

– En del kunder har betalt svart, ingen tvil. En gang fant vi 40 000 kroner i betaling liggende på et kjøkken der vi jobbet, fortsetter han.

Johan Ansnes, fra Immer advokatfirma i Trondheim, representerer «Oleg».

– Det kan virke som denne aktuelle bedriften har lagt opp til en modell der noen får lønn svart, altså at de går under radaren på alt. Skatt og Arbeidstilsyn. Andre er registrerte arbeidstagere, men mottar lønn uregelmessig og er underbetalt. Og innimellom, som min klient, får de overhodet ikke lønn, sier Ansnes.

Tsjekkeren Pavel Hodousek bekrefter disse beskrivelsene. Han kom til Trondheim som registrert arbeidstager, men fikk etter hvert spørsmål om noe annet.

– Min sjef spurte om jeg ville ha lønn utbetalt svart etter en stund. Det ville jeg jo ikke, og da begynte problemene, forteller Hodousek til TV 2.

– Menneskehandel

Den ideelle organisasjonen «Hope for Justice» har hjulpet mennesker, mange av dem fra Øst-Europa, som kom til Norge for å jobbe, men som opplevde seg lurt av sin arbeidsgiver.