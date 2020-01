Etter å ha signert en ny treårskontrakt for Vålerenga i desember gikk det kort tid før Ronny Deila satt på et fly til Florida for å lede NYC FCs sesongoppkjøring. Den tidligere Celtic-manageren beskriver Vålerenga som en tøff klubb å være trener for.

– Det er mye forventninger i Vålerenga. Forutsetningene er ikke det folk tror. Det er mange meninger rundt Vålerenga, og som trener er du lite beskytta. Du må ta i mot mye, og for en enkeltperson er det vanskelig. Det er viktig at det er flere som står frem og tar støyten sammen med og for hovedtreneren. Det er flere som har prøvd seg der, men de har bare lyktes én gang på 35 år. Det er en utfordring å få bygd den tryggheten som skal til for å få folk til å prestere som de kan, sier 44-åringen.

– Gjorde du en god jobb i Vålerenga?

– Jeg gjorde mye bra, men jeg gjorde mange ting jeg ville gjort annerledes. Vi var for vinglete. Vi var middels unge, vi var middels gode, vi brukte middels penger, så det ble verken det ene eller det andre.

– Veien VIF må ta nå er å få frem de spillerne det gode akademiet får frem. Nærmere Oslo. Flere Oslo-spillere. Økonomien er ikke sånn at du kan kjøpe deg til noe. Du må utvikle selv og bygge kultur, og på den siden er jeg veldig fornøyd med det jeg har gjort i Vålerenga. Den organisasjonen som er der nå er mye støere enn den som var der for tre år siden, sier Deila.

– Må være rappkjefta

Deila synes det er vemodig å forlate VIF, men mener selv at tilbudet om å bli hovedtrener i MLS var for godt til å avslå. Deila har klare meninger om hva slags trener som bør bli hans etterfølger på Oslo øst.

– En som kan utvikle unge spillere. En som kan spille offensiv og positiv fotball. En som er rappkjefta. Du må være det i Vålerenga. Du må stå for noe og du må stå opp for klubben. Du har ingen lokalavis som flyr rundt og skriver positive eller negative saker om klubben hver dag, så du må ta din plass i Oslo. Vålerenga-folk liker de som er litt breiale og har meninger.

– Det kan høres ut som Dag Eilev Fagermo?

– Han har mange av de egenskapene han, det er det ingen tvil om. Men det sikkert andre som har de også, sier Deila om Odd-treneren.

Ingen norske på lista

Ronny Deila skrev under på en treårskontrakt for New York City FC

I New York er forutsetningene for Deila annerledes. I den amerikanske ligaen er det tak på hvor mye klubbene kan bruke på lønninger og spillerkjøp.

– De beste lagene her ville vært soleklare gullkandidater i alle de nordiske ligaene. Men de dårligste er også topp seks. Det er utrolig jevnt her, og det synes jeg er kult. Alle kan vinne for det er så lite forskjell på klubbene på det økonomiske.

– Kommer du til å hente noen norske spillere?

– Vi har et stort scoutingapparat som vi samarbeider med blant annet Manchester City og en meget dyktig sportsdirektør. Jeg er med og bestemmer, men det er i den siste delen av prosessen det vil si det er en to tre navn på lista, og der har jeg ikke sett noen norske, skal jeg være helt ærlig, avslutter NYC FC-treneren.