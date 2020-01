Modellen ble blind etter å ha testet populær skjønnhetsbehandling

I mange år jobbet amerikanske Carol Bryan som modell, men etter én kosmetisk behandling var karrieren over.

Da Bryan var 47 år gammel, fikk hun injisert såkalte fillere i ansiktet for å gjøre det mer fyldig.

Ansiktet svulmet opp, og smertene i pannen var uutholdelige.

Det endte med at hun mistet synet på det ene øyet, isolerte seg og vurderte å ta sitt eget liv.

– Det føltes om om jeg hadde hodet til et romvesen. Pannen min var så tung at den datt ned og dekket øynene mine, slik at jeg ikke klarte å se hvis jeg tapet eller holdt den oppe, sier hun.

Fikk silikon som brukes av mekanikere

Nå, 11 år senere, stiller hun opp for den britiske tabloiden The Suns kampanje «Had Our Fill». Kampanjen har som mål å stramme inn reguleringen av kosmetiske behandlinger i Storbritannia.

SMERTEFULLT: Carols panne svulmet opp noen måneder etter hun fikk fillere. Foto: Saving Face Initiative

Mannen som injiserte fillerne i Carol var uautorisert, og han traff trolig en eller flere blodårer med sprøyta.

Dette førte til at ansiktet hennes svulmet opp og ble infisert.

– Det har vært vanskelig å akseptere at jeg aldri kommer til å se ut som jeg gjorde, sier 58-åringen.

Stiller ingen krav til behandlerne

Både i Storbritannia og Norge kan hvem som helst injisere fillere.

Fillers, i motsetning til for eksempel Botox, regnes ikke som et legemiddel, og det stilles derfor ikke såkalte kompetansekrav for slike injeksjoner.

Ifølge Stortinget skal fillere bli omfattet av en felles europeisk regulering som trer i kraft i mai 2020.

Etter at regelverket trår i kraft, blir det krav om at produktene må oppfylle felles sikkerhetskrav og CE-merkes.

PANNELØFT: Kirurgene forsøkte å reparere Carols panne, og løftet den opp og bak ørene. Hun mistet synet under operasjonen. Foto: Saving Face Initiative

Kun datteren fikk lov til å se henne

Carol Bryan beskriver årene etter injeksjonen som «et levende mareritt».

– Jeg følte meg som et monster. Jeg brukte hatter og skjerf og solbriller hele tiden, og håpet at jeg en dag skulle klare å se meg i speilet og kjenne meg selv igjen, har hun tidligere uttalt i TV-programmet «The Doctors», skriver New York Daily News.

Etter at ansiktet svulmet opp, oppsøkte hun en rekke leger.

– Legene skjønte ikke helt hva som skjedde, og sa at det åpenbart hadde skjedd noen komplikasjoner, sier hun.

Fortvilet og redd, og med selvtilliten på bunn, endte hun opp med å isolere seg i fire år i huset hjemme i Los Angeles.

– Jeg taklet ikke at folk, og spesielt familien min, skulle se hva som hadde skjedd med meg, forteller hun.

Ble blind etter operasjon

Til slutt oppsøkte Carol en såkalt kraniofacial-ekspert ved UCLA Health.