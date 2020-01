En øl i en hotellbar endret alt for Robin van Persie

– Jeg spilte en reservelagskamp mot Ajax. Det var en forferdelig opplevelse og jeg husker at jeg ble spyttet på, kastet øl på og skreket til, men jeg beholdt roen, spilte bra og scoret ett mål.

– Arsenals sjefsspeider Steve Rowley var på den kampen. Senere den kvelden satt min far på hotellet og tok en øl. Ved siden av havnet Rowley og de to begynte å prate. Da sa min far, som sant var, at Arsenal måtte skyndte seg om de ønsket å signere meg, for jeg var på vei til PSV.

Rowley kom til Arsenal i 1996 og har mange gode spillere på listen over talenter han har bragt til The Gunners. I 2004 så speideren noe ekstra i Robin van Persie.

– Rowley ringte Arsène Wenger med en gang og sa han burde ta en sjanse på meg. Dagen etter dro jeg til London og i løpet av et par timer hadde jeg signert for Arsenal.

Midt i en drøm

En ny verden åpnet seg og plutselig var den effektive spissen i en garderobe fullstappet med mestere. Arsenal hadde nettopp fullført sesongen som ga laget tilnavnet «The invincibles» og trofeene for FA-cupen og Premier League var trygt plassert i skapet på Highbury.

– Det var helt enormt, og jeg visste at jeg var havnet på rett sted. Nå skulle jeg få trene med spillere som Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, bryne meg på Sol Capbell og Kolo Touré. Bare det å få trene med dem var en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg kunne tjent mye mer penger om jeg hadde gått til PSV, men det betydde ingenting.

WENGER TOK SJANSEN: Arséne Wenger tok sjefspeiderens anbefalinger på alvor og satset på en ung Robin van Persie. Foto: Bogdan Maran

Nok en gang fikk van Persie beskjed om å være tålmodig. Wenger tok 21-åringen til side.

– Han fortalte meg at jeg ikke kom til å være førstevalget de to første sesongene, at jeg måtte bruke tiden til å utvikle meg og å lære. Han sa at jeg kunne stille så mange spørsmål som jeg ville, bare jeg var åpen og tålmodig. Det var utrolig viktig at han tok den praten med meg. Jeg stolte på ham og stresset aldri.

Klarte ikke å svare på et enkelt spørsmål

Wenger hadde tidligere sagt at van Persie måtte belage seg på få muligheter til å vise seg frem de første sesongen, men nederlenderen må ha levert bra på trening, for allerede den første høsten fikk 21-åringen flere innhopp.

Noen få minutter her og der kunne likevel ikke ta bort en spenning og nervøsitet som bygget seg opp før han skulle få sin første sjanse fra start. 19. desember 2004 stod Robin van Persie i startoppstillingen i bortemøtet med Portsmouth.

– Patrick Vieira var gentleman, en naturlig ledertype og hjalp meg mye. Jeg var skikkelig nervøs før min første Premier League-start mot Portsmouth. Jeg tenkte, dette er min mulighet, nå må jeg lykkes. Da kom Patrick bort til meg og spurte hvordan jeg hadde det. Jeg stotret bare frem et jepp.

KAPTEIN: Patrick Vieira har en viktig plass i van Persies fotballhjerte. Foto: Adrian Dennis

Det var et øyeblikk van Persie hadde sett frem til siden han kom til Feyenoord som talent i 14-årsalderen. Nå måtte han levere. Presset kom ikke fra publikum, familie eller lagkamerater, det kom fra 21-åringens eget hode. Viera hadde sett at nederlenderen ikke oppførte seg som han pleide.

– Da sa han at jeg skulle spille slik som jeg gjorde på trening, at jeg hadde vist alle at jeg var en veldig god fotballspiller og at det var på tide at jeg nå tok over for Dennis (Bergkamp red.adm). Han sa «jeg er rett bak deg. Jeg vil løpe for deg og servere deg pasninger. Jeg tenkte bare wow, og jeg tror ti kilo falt av skuldrene mine.

– Det er slik en god leder opptrer. Her er det en fyr som har vunnet alt, EM, VM og Premier Leauge, men som faktisk tenker på en ung fyr som skal spille sin første kamp fra start i Premier League. Det kommer jeg aldri til å glemme, sier van Persie.

Etter 280 kamper og 132 scoringer for Arsenal, endte Robin van Persie sin Premier League-karriere i Manchester United. Et valg han skulle motta bøttevis med kjeft og hets for.

– Jeg vet at det var en upopulær avgjørelse, men jeg visste at hvis jeg skulle oppnå drømmen det var å heve Premier League-trofeet, så måtte jeg ta det valget. Manchester United hadde akkurat tapt tittelracet på målforskjell til City, så jeg var overbevist om at garderoben var full av revansjelystne stjerner. Det viste seg å stemme, sier 36-åringen med et smil.

Van Persie endte Premier League-karrieren med totalt 144 scoringer. Det gjør at han ligger på tolvteplass på listen over tidenes måltjuver.