Tirsdag ettermiddag opplevde Rebecca Rygh alle foreldres verste mareritt. Mens barnemoren gikk tur rundt Mosvatnet i Stavanger, tok en mann tak i barnevognen hennes, og løp videre med vognen hvor hennes seks måneder gamle baby lå og sov.

– Moren skrek da den ukjente mannen tok vognen, og lenger fremme på turstien var det en mann som forstod situasjonen og fikk stanset mannens handling, forteller Nina Nevøy, politifaglig etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak (FSI).

Det var Stavanger Aftenblad og Dagsavisen Rogalands Avis som først omtalte saken.

Søker vitner

Videre forteller etterforskningslederen at det ikke var en aktiv stans av gjerningsmannen, og at personen løp videre uten barnevognen. Hendelsen skjedde i 13.30-tiden, ved treningsapparatene rundt Mosvatnet i Stavanger.

– Både moren og babyen er heldigvis i godt behold, sier Nevøy.

Politiet ber nå alle mulige vitner om å ta kontakt. De er svært interessert i å komme i kontakt med mannen som stanset barnevognen, og andre mulige vitner som har informasjon om gjerningspersonen.

– Gjerningspersonen blir beskrevet av moren som en mann iført mørke joggeklær, løpejakke og løpelue, utdyper den politifaglige etterforskningslederen.

MOSVATNET: Mannen stakk av med barnevognen like ved treningsapparatene. Foto: Bjarte Fossfjell/TV 2

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken, og ønsker ikke å spekulere i motivet bak hendelsen.

– Jeg hørte på podkast mens datteren min sov i vogna. Jeg merket ingenting før mannen tok tak i den og løp videre. Det første jeg tenkte var at nå ser jeg henne aldri igjen, forteller kvinnen til Stavanger Aftenblad.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen som ikke ønsker å kommentere den ubehagelige hendelsen annet enn sitatene hun har gitt til lokalavisen, men henviser også til sin egen Facebook-profil hvor hun advarer andre turgåere:

«Opplevde nettopp på tur rundt Mosvannet at en svartkledd mann tok barnevognen ut av hendene mine og prøvde å stikke av. Hadde det ikje vært for en snartenkt mann et godt stykke foran meg som klarte å ta tak i vognen så kunne det gått gale.»