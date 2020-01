– For å lage et bra bål eller å tenne i peisen trenger man tre ting. Brennbart materiale, oksygen og varme. Og det får man ved å bruke fyrstikker eller lighter, og så kan man få litt ekstra varme ved å bruke opptenningsprodukt, sier Stine Schultz Heireng

Sammen med søstrene Stine og Hege Schultz Heireng, søstrene bak bloggen tursostre.no, har TV 2 hjelper deg sjekket ut seks opptenningsprodukt man får kjøpt i dagligvarehandelen. Fem tennbriketter (tre brune med tre og olje, og to hvite) og en tennpose.

Alle tenner lett

– De er alle veldig lette å få fyr i og de brenner godt, forteller Hege etter at alle de seks opptenningsproduktene har blitt sjekket.

Søstrene synes de hvite tennbrikettene hadde en sterk lukt og at de ikke var like lette å brekke opp som de brune brikettene. Samba Firelighters white cube ender opp med en terningkast to, mens Unik sine Hvite tennbriketter får terningkast tre.

Søstrene Stine og Hege Schultz Heireng driver bloggen tursostrene.no og er ofte å finne ute på tur Foto: Chris-Erik Kristoffersen/ TV 2 hjelper deg

Tennposene fra Coop er produktet med høyest flamme. Her ble flammen på det høyeste målt til mellom 28-30 cm, men brenntiden er litt kortere enn de brune tennbrikettene.

Alle opptenningsproduktene var lett å antenne Foto: Chris-Erik Kristoffersen/ TV 2 hjelper deg

– Disse er nok praktiske til å stikke inn mellom kubber, sier Hege.

Tennposene ender opp med terningkast fire.

Lite som skiller

– Det er egentlig ikke så godt å skille de brune brikettene. De brente godt og lenge, og var lette å antenne, forteller Hege.

Coop sine tennbriketter og FibraFlame får begge en femmer på terningen, mens Samba Firelighters ender opp med en sekser.

Slik er testen gjennomført: Produktene er testet utifra kritereiene brukervennlighet, brennstyrke og brenntid. For å vurdere hvor enkel produktene er å antenne, samt brennetid, er det brukt stoppeklokke. Alle produktene er testet to ganger for å finne gjennomsnittstid. Brennstyrken er sjekket ved å måle høyden på flammen, som indikerer hvor kraftig flammen er.

– De var de beste. Og den praktiske boksen gjør de veldig brukervennlige, sier Hege.

Unik hvite tennbriketter Pris: 10,90 kr

Antall: 32 stk

Terningkast: 3

Tenner fort og får høy flamme. Men søstrene synes den lukter litt sterkt og er blant de to med kortest brenntid



Coop tennbriketter Pris: 21,80kr

Antall: 64 stk

Terningkast: 5

Søstrene synes de brant godt, lett å antenne og var blant de tre som brant lengst.



FibraFlame Pris: 19,90kr

Antall: 84 stk

Terningkast: 5

Søstrene synes de brant godt, lett å antenne og var blant de tre som brant lengst.

Samba Firelighters Pris: 10,90kr Antall: 32 stk Terningkast: 2 Tenner fort og får høy flamme, men søstrene synes det luktet sterkt og at de var litt vanskelig i å bryte opp i biter. Briketten var den med kortest brenntid.

Samba Firelighters Pris: 36,90 kr

Antall: 100 stk

Terningkast: 6

Søstrene synes de brant godt, lett å antenne og var blant de tre som brant lengst. Den praktiske boksen gjøre de lett å oppbevare.