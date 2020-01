Bruker hodejegere for å velge partileder

MDG's landsmøte bestemte i fjor at partiet skal ha én leder, ikke to talspersoner slik det fungerer i dag. Nå har begge talspersonene, både Une Aina Bastholm og Arild Hermstad sagt at de kunne tenke seg å være ledere. Dermed blir det kamp om toppjobben som første partileder i MDG.

Lederen i valgkomiteen, Endre Borgen Mæland sier til TV 2 at de nå vil starte prosessen med å lage en innstilling til Landsmøtet, som skal velge leder 25 april. Mæland vil presentere innstillingen allerede 24 februar.

– Vi skal nå starte intervjuer med de to lederkandidatene. Så vil vi bruke et eksternt byrå som skal vurdere de to kandidatene for oss. Det er viktig å få noen utenfra til å komme med sine vurderinger. Og så vil vi ta en ny runde med intervjuer av de to lederkandidatene før vi lager innstillingen, sier Mæland.

Dermed må begge lederkandidatene gjennom personlighets-tester og inngående samtaler med eksterne folk som skal vurdere deres evner som toppledere.

Favoritt

– Dette er bare moro, sier Une Aina Bastholm, som er klar favoritt til å bli partiets første leder. Hun har sterk støtte rundt om i landet, er svært populær i partiet og har god anledning til å fronte partiets politikk som eneste stortingsrepresentant. Flere i partiet som TV 2 har snakket med mener hun er selvskreven som ny leder.

Personlighetstester er noe Bastholm har vært gjennom tidligere.

– Jeg gjorde det samme da jeg ble nasjonal talsperson i 2016. Det er gøy det, man blir bevisst på hvordan man fungerer og hvordan man er som leder, sier Bastholm til TV 2

– Men hvordan blir det å slåss med din kollega Arild Hermstad om jobben?

– Denne slåsskampen er egentlig ganske koselig. Vi er veldig enige om prosjektet. Jeg er veldig glad for at vi begge er kandidater til både leder- og nestledervervet, for vi har jo sammen ledet partiet de siste to årene.

– Hva gjør deg best egnet til å bli leder?

– Jeg mener vi begge er gode ledere for partiet i dag, og utfyller hverandre. Vi er jo forskjellige mennesker. Jeg har vært lenger i partiet og i politikken, mens Arild har mer variert yrkeserfaring og mer erfaring fra miljøbevegelsen, sier Bastholm.

God stemning

Arild Hermstad sier at lederkampen er preget av god stemning.

– Nå er ikke dette noen slåsskamp, men det er ingen jeg heller «slåss» med om lederjobben enn Une. Mellom oss er det god stemning og lave skuldre, og vi synes begge det er bra å utfordre hverandre, sier han til TV 2.