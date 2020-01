Filmer for 500 millioner i Norge

– Vi vet ikke hva det blir til. Dette er lange prosesser, og vi håper på svar om tre-fire uker, sier linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway.

I neste uke blir det avgjort hvem som får penger fra insentivordningen via Norsk Filminstitutt. Ti produksjoner kjemper om en tilskuddsramme på 118 millioner kroner, og flere av disse er utenlandske produksjoner.

Hemmeligstemplet

I søknadene blir det oppgitt at det skal brukes nærmere 500 millioner kroner på opptak i Norge.

– Vi legger mye vekt på hvor stor produksjonen er, hvor stort publikum den potensielt kan nå internasjonalt og hvor mye av budsjettet som legges igjen i Norge. Dette er viktig oppmerksomhet om norsk kultur og natur som også gir store ringvirkninger, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland i Norsk Filminstitutt til TV 2.

FILMDIREKTØR: Stine Helgeland i Norsk Filminstitutt.

Innholdet i søknadene er hemmeligstemplet, og det eneste som er kjent er det norske selskapet som søker på vegne av det internasjonale produksjonsselskapet.

– Hvis informasjon lekker ut for tidlig kan dette sette store internasjonale filmproduksjoner i fare, sier Helgeland.

Truenorth Norway står på søkerlista med et filmprosjekt som har fått navnet «Libra», og TV 2 er kjent med at selskapet i disse dager kartlegger overnattingskapasiteten i Romsdal i forbindelse med mulig stor filminnspilling. Det er ikke kjent hvilken film som kan bli spilt inn i Rauma.

– Det er stor interesse for å filme i Norge, og vi er ute for å se på ting, bekrefter linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth til TV 2.

Men ifølge Borch er det ikke noe som er avgjort og de venter i spenning på avgjørelsen til Norsk Filminstitutt. Han er taus om prosjekt «Libra».

– Jeg har ikke mer informasjon å gi om dette nå, svarer en hemmelighetsfull Borch.

Fikk pris

Borch fikk i fjor Selg Norge-prisen fra NHO Reiseliv, etter at han som en av verdens ledende location-managere har bidratt til at følgende filmer har blitt spilt inn i Norge:

«James Bond»

«Mission Impossible»

«Snømannen»

«Transformers»

«Downsizing»

«22. July»

«Ex Machina»

I fjor sommer var Borch mannen som fikk satt Sæbø på verdenskartet, da scener til Marvel-produksjonen «Black Widow» ble spilt inn i sunnmørsbygda.

– Dette er jo et resultat av mange års erfaring og at jeg er genuint opptatt av locations og Distrikts-Norge. Vi har ekstremt mye å tilby i Norge, og jeg vet at dette kan bli deler av den nye oljen, fortalte Borch i et intervju med TV 2 i fjor.