Den rødmalte villaen ligger bare et steinkast fra kronprinsparets bolig på gården.



I en annonse på Finn.no opplyses det at eneboligen har en tomt på 1,5 mål og at selve boligen er på 287 kvadratmeter.

«Moderne bolig fra 2014 med idyllisk, solrik og meget barnevennlig beliggenhet. Innholdsrikt og romslig hus med 5 soverom, 2 stuer og 2 bad. Perfekt for en barnefamilie!», står det.

Det var Budstikka som først omtalte saken.



Eget stabbur

Videre opplyses det om at boligen er på to etasjer, og at den har fire soverom og et stabbur som kan brukes som lagringsplass.

«Skaugum Gård ligger vakkert til, høyt over Askers bygd med Skaugumåsen i bakkant. Eiendommen ligger i svært attraktivt, barnevennlig strøk, med meget gode solforhold».

IDYLLISK: Et flyfoto av Skaugum gård i Asker. Foto: Scanpix

Det følger også med et sikkerhetskrav fra utleier:

«Som sikkerhet i dette leieforholdet kan leietager velge å innbetale kontant depositum i DNB, eller etablere en garanti formidlet av Søderberg & Partners. Velges kontant depositum i DNB, er sikkerhetsbeløpet fra 3 måneders husleie».

Huset blir leid ut via Utleiemegleren, som ikke ønsker å kommentere saken.

Utleiemegleren viser til Slottets presseansvarlige, som ikke har besvart TV 2s henvendelse.