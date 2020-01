Flere meter høye bølger brøt over moloer og oversvømte gater på Mallorca denne uken.

På fastlandet opplevde folk i landsbyen Tossa del Mar at gatene i gamlebyen ble fylt med skum fra bølgene, viser video fra stedet.

Fire personer er omkommet som følge av det voldsomme uværet, skriver Daily Mail. Ifølge avisen har det britiske utenriksdepartementet sendt ut en advarsel til britiske turister.

Tre personer er savnet, melder El Pais. En mann falt i sjøen i Palamós mens hans forsøkte å fortøye en båt. Uværet skaper store problemer for togtrafikken i flere distrikter i området rundt Barcelona.

200.000 personer har vært uten strøm. På Mallorca måtte innbyggere i Porto Colom og Cala Marçal evakuere på grunn av de enorme bølgene. En video publisert av Diario de Mallorca viser at bølgespruten sto over et hotell som ligger ved havet.