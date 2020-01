Tirsdag delte Dorthe Skappel et innlegg som skapte frykt for God kveld Norge-fansen.

Hun skrev at hun var nyoperert, uten å gi noe mer informasjon.

Fredag morgen ble det kjent at Skappel leder helgens God kveld Norge-sending.

– Dorthe biter tenner sammen og stiller til opptak for å gjennomføre helgens sending, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

TV 2 møtte Skappel utenfor innspillingstudioet i Nydalen. Da kunne hun fortelle at hun har hatt anfall i over et halvt år.

– Jeg fikk gallestein, og det er i utgangspunktet etter et halvt år med redsel for hva det egentlig kunne være. Så det var en lettelse å finne ut hva det var, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har hatt anfall i et halvt år. Det har vært plagsomt, for de kommer når jeg minst venter det. Det har vært verre enn å føde.

Skappel forteller at hun mandag ble fraktet i en ambulanse med hylende sirener. Under fredagens opptak av God kveld Norge må hun konsentrere seg mer enn vanligvis, grunnet medisineringen.

– For det første er jeg full av medisiner, og jeg får ikke i meg noe mat. Jeg er veldig skjelven. Men jeg har så mye flinke folk rundt meg, så jeg skal klare en halvtime med sending, avslutter Skappel, som aldri har vært borte fra en God kveld Norge-sending siden oppstarten i 1997.

Du kan se God kveld Norge-sendingen klokken ni i kveld på TV 2 Sumo, eller klokken ti på lørdag på TV 2s hovedkanal.