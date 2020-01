Etter at det i tirsdagens episode ble dannet nye par i Love Island-villaen, var det Tanja Løvik (29) og Ida Myren (21) som sto igjen som de eneste single blant øyboerne.

Uten en partner er man automatisk mer sårbar for å bli stemt ut, og denne gangen skulle seerne stemme på hvem av de to de ville beholde via appen Love Island Norge.

Seerne besluttet at det var Tanja som skulle pakke kofferten og reise hjem.

– Det er selvfølgelig litt urettferdig, for jeg har ikke møtt noen der inne. Samtidig så forstår jeg det også, i og med at Ida har vært der mye lenger, og at seerne har blitt bedre kjent med henne, sier hun til TV 2 like etter å ha forlatt villaen.

Se hele intervjuet med Tanja i videovinduet øverst i saken.

Tøff avskjed

Til tross for at Tanja bare fikk en drøy uke sammen med de andre, var det tøft å forlate de nye bekjentskapene.

– Jeg er veldig lei meg for å si ha det til alle inne i villaen. Det er trist og tungt. Det er en gjeng man har vært sammen med konstant, døgnet rundt, og det å ikke skulle våkne sammen med dem i morgen blir veldig rart, sier hun.

– Hvem var det vanskeligst å si ha det til?

– Nora og Thammy. Vi har virkelig blitt så gode venner. Det var helt forferdelig – jeg klarte nesten ikke å se på Thammy før jeg skulle begynne å pakke, forklarer Tanja.

JENTEGJENGEN: Tanja synes det var vanskelig å si farvel til alle de nye bekjentskapene inne i villaen. Foto: TV 2

Likte Eskild

29-åringen forteller at hun per nå ikke var interessert i noen av mennene der inne, men røper samtidig at hun hadde et godt øye til en som ble stemt hjem.

– Jeg var jo interessert i Eskild, men han røk ut den første dagen jeg var her. Det var veldig kjipt, men sånn er det. Man har ingen kontroll her, ting skjer hele tiden. Det er veldig uforutsigbart – det er et spill, sier hun.

Tanja tror tiden fremover vil bli enda mer intens og preget av større omveltninger.

– Jeg tror nok at ting har vært veldig rolig hittil, men at det blir vanskeligere og vanskeligere. Flere skal ut, nye skal inn og man blir testet hele tiden, begynner hun, før hun legger til:

– Det er nok noen av de nåværende parene som ikke kommer til å klare seg fremover. Jeg vil ikke nevne navn, det får dere se selv, sier hun.

Er fortsatt på utikk

Selv om oppholdet på Love Island ikke bar frukter, er Tanja fast bestemt på å fortsette letingen etter en kjæreste.

– Jeg er fortsatt på utkikk etter kjærligheten, og er alltid åpen for det. Jeg har lært mye på kort tid. Jeg har lært at man må gi folk en ny sjanse, og at den du først tenker ikke er noe for deg, kan overraske deg, avslutter hun.

Se Love Island søndag til torsdag kl. 15.30. på TV 2 Sumo. Programmet sendes også på TV 2 Livsstil kl. 21.30 og på TV 2 kl. 22.45.