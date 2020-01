Sommeren 2015 gikk to kvinner sammen for å anmelde voldtekter de skal ha blitt utsatt for i 2011.

Voldtekene var angivelig begått av den samme mannen, en kulturtopp som har hatt sentrale roller i medie- og utelivsbransjen siden 90-tallet.

Så fikk de unge jentene nyss i at det kunne være enda flere ofre.

– Vi tenkte at dersom vi var flere, sto vi sterkere, sa en av de fornærmede i retten tirsdag.

I retten onsdag ble det lagt fram chatter og meldinger som tydelig viser hvordan jentene tok kontakt med andre jenter de hadde fått tips om at kunne ha opplevd noe lignende.

– Vi må gå sammen. Vi må stå sammen. Vi må få stanset ham, slik at han ikke får gjort dette mot enda flere, skrev en av kvinnene i en intern chatt.

De trekker også paralleller til serievoldtektesmannen Julio Kopseng.

– Sentralt

Sakene ble anmeldt i 2015 og årene etter dette. Det betyr at sakene ble anmeldt lenge etter at de hadde funnet sted, noe som gjør at det ikke finnes noe særlig tekniske bevis i saken.

Påtalemyndighetens viktigste bevis er de fornærmedes forklaringer, samt vitneforklaring. Totalt er det kalt inn over 50 vitner.

I politiavhør har den tiltalte mannen lansert flere grunner til hvorfor kvinnene skulle kunne ha anmeldt ham falskt. Sjalusi, hevn, at de er påvirket av metoo-kampanjen eller at de lider av falske minner, er noen av teoriene hans.

Han har også foreslått at de bevisst driver en mobbekampanje mot ham.

– Drev dere en vervekampanje for å få med flere til å anmelde tiltalte? spurte aktor Trude Antonsen fornærmede.

– Det gjorde vi absolutt ikke. Vi bare tenkte vi ville få med oss de vi visste om, sa hun.

I chatte-logger som ble lagt fram i retten kommer det også fram at jentene var i kontakt med en journalist, og at de tenkte medieomtale ville styrke saken.

– Vårt viktigste mål var at han ikke skulle få gjøre dette mot flere, sa fornærmede.

Troverdighet

Fordi vitnene er de viktigste bevisene i saken, vil saken bli en kamp om troverdighet.

Nettopp derfor er den kontakten kvinnene hadde før de anmeldte, sentralt.

– At de har snakket sammen før de har anmeldt, og at det har vært ting i media før vitner er blitt innkalt, det forurenser forklaringene, sier tiltaltes forsvarer Elisabeth Myhre til TV 2.

Aktor Trude Antonsen mener på sin side dette er helt naturlig, og at de har gode nok beviser til å få mannen i 50-årene dømt.

– Vi har tatt ut tiltale fordi vi mener bevisbildet er sterkt nok, sier hun.

Det er satt av åtte uker til rettssaken i Oslo tingrett.